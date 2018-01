Milan | sacrificio Romagnoli? Doppia cessione e trattativa avviata per il mediano

: Dovessimo fare un sacrificio a giugno per ottenere una plusvalenza in ottica FPF, chi vendereste tra: #Donnarumma… - AlanIlMagi : Dovessimo fare un sacrificio a giugno per ottenere una plusvalenza in ottica FPF, chi vendereste tra: #Donnarumma… - MarcoNicolosi90 : #Milan Con Calhanoglu in campo, senza rinunciare al giusto sacrificio, hai: Calci d'angolo battuti bene (e di conse… - joatm1968 : @acmilan Oggi possiamo riscattarci dagli insulti dei tifosi milanisti poco fiduciosi, ma sappiamo che un tempo il M… - Diretta24 : RT @fantagazzetta: #Milan, l'agente di #Montella commenta così la risoluzione con i rossoneri per approdare al #Siviglia. E su... https://t… - fantagazzetta : #Milan, l'agente di #Montella commenta così la risoluzione con i rossoneri per approdare al #Siviglia. E su... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) Il calciomercato invernale è alle prime battute e i club si stanno muovendo con cautela alla ricerca delle migliori occasioni per rinforzare le rose e permettere ai tecnici di continuare la stagione nel migliore dei modi. Ildi Gennaro Gattuso è ancora lontano dalla migliore forma ma sta dando segnali di miglioramento ecco perché Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli vorrebbero regalare al tecnico rossonero qualche rinforzo. Per i rossoneri esistono, però, difficoltà economiche e per questo motivo i dirigenti si stanno muovendo sottotraccia. L'obiettivo primario è quello di sfoltire la rosa. In tal senso sono previste molte cessioni ma è molto probabile assistere anche a qualche acquisto.-Fiorentina, affari in corso La Fiorentina sta guardando in casaper rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Piacciono Luca Antonelli e Manuel Locatelli. La...