Milan | nuovi contatti per Jankto

Borse euforiche : Milano +1 - 1% - nuovi massimi a Wall Street : Milano - Nuova giornata positiva sulla Borsa di Tokyo, con i listini europei che chiudono in rialzo dopo la scorpacciata di acquisti della vigilia , che ha incoronato Piazza Affari migliore d'Europa. ...

Genitori arabi - accento Milanese : i nuovi italiani si raccontano (in italiano) : In Francia era la «littérature beur», dove i «beurs», dal francese arabe, sono ancora oggi in gergo i figli degli immigrati magrebini. Era il 1983 quando l’allora trentenne e sconosciuto Mehdi Charef, una vita tra le banlieue parigine, inaugurava un genere con Le Thé au harem d’Archi Ahmed. Sono gli anni in cui una generazione di giovani di origini arabe, nati e cresciuti nei sobborghi delle città francesi, non soltanto inizia a raccontarsi ...

Milan - Gattuso e le sfide del suo 2018 : l'Europa - il rilancio dei nuovi - il gioco e... : Le premesse del Milan che si affaccia al 2018 sono quelle che sono: 14 punti in meno dell'anno scorso, rendimento ai minimi storici - nell'epoca dei tre punti (dal '94-95 in avanti), soltanto nel 2013-...

Nuovi Cinema Italia. Milano - Rimini - Roma... storie di sale che ri aprono : Il buio in sala e lo schermo che si accende. La condivisione di un'emozione con lo sconosciuto della poltrona accanto e la magia di una storia racchiusa tra i titoli di testa e quella di coda. Se il ...

I nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Milan - Fassone : 'Nuovi soci? In futuro chissà...' : All'indomani della prima vittoria di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan è tornato a parlare a Radio Anch'Io Lo Sport l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone. Si parte dal Voluntary Agreement: "Se la Uefa non dovesse accettare la nostra proposta di Voluntary Agreement, passeremo a un'altra categoria ...

Milan - Gazzetta polverizza due nuovi : 'Dietro i disastri sperate che...' : Da La Gazzetta dello Sport , bocciature pesanti per André Silva e Lucas Biglia , nuovi acquisti del Milan. 'La speranza è che ci sia dietro un carico di lavoro enorme...', si legge sul 4 di Biglia che viene stroncato. 'La ...

Malagò : 'Stadi nuovi? A Milano c'è fermento' : Noi come mondo dello sport parliamo di stadio, il resto non ci riguarda. A macchia di leopardo le cose stanno andando avanti'.

Milan - Gattuso : "I nuovi al di sotto delle possibilità. Rijeka? Gara importante" : Dopo il pareggio beffa all'ultimo secondo contro il Benevento, il Milan si rituffa sull'Europa League, dove è già qualificato ai sedicesimi e imbottito di riserve affronterà il Rijeka nell'ultima ...

Milano. Nuovi orari di apertura Ufficio Sportello Unico e Regolamenti di Via Friuli 30 : Durante le festività del mese di dicembre gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Sportello Unico e Regolamenti di via Friuli 30 (Area Procedure Sanzionatorie e Traffico) subiranno alcune modifiche legate agli appuntamenti natalizi. Sabato 9 dicembre lo Sportello sarà…Continua a leggere →

Milan - i nuovi arrivati si sono svalutati : persi oltre 80 milioni : Il tasso tecnico della squadra si è innalzato rispetto alle ultime opache stagioni, i frutti di questa politica si potrebbero vedere a partire dalla prossima stagione. Kessie, tra alti e bassi, è un ...

Milano. Allo studio nuovi autovelox : ecco i particolari : L’Amatt (Agenzia per la mobilità, ambiente e territorio del Comune) ha ricevuto l’incarico per il supporto tecnico per la nuova gara per la fornitura di varchi e telecamere per il controllo a distanza di accessi, velocità e semafori finalizzato alla…Continua a leggere →

Ristoranti Milano : chi sono e come si mangia nei nuovi 4 stellati Michelin : A Milano, capitale gastronomica, nelle settimane precedenti alla presentazione della mitica Guida Rossa, tra gli addetti ai lavori si davano le stelle (per non dire i numeri). Mille pronostici, nomi «certi», mancavano giusto i bookmakers per poter scommettere sul proprio cuoco vincente. Ma la Michelin, si sa, riserva sempre delle sorprese, che anche quest’anno non sono mancate, tra caduti sul campo dei fornelli e decorati con la stella al ...