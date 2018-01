Milan | il piano per il gioiello Lincoln

Milano. Morosità pregressa nelle case popolari : ecco il piano di rientro : Palazzo Marino va incontro alle famiglie milanesi che sono in condizione di Morosità pregressa nelle case popolari del Comune gestite da MM. Il piano di rientro prevede fino a 120 rate viene esteso anche alla bollettazione straordinaria 2017, quella relativa…Continua a leggere →

Natale : Milano - piano straordinario aiuti a famiglie e bisognosi (2) : (AdnKronos) - I Municipi per tutto il mese di dicembre hanno organizzato momenti di distribuzione di pacchi alimentari, invitando a collaborare operatori della media e grande distribuzione di supermercati e ipermercati. In alcuni casi è scattata la collaborazione dei Servizi Sociali nei municipi o d

Natale : Milano - piano straordinario aiuti a famiglie e bisognosi : Milano, 23 dic. (AdnKronos) - Da alcuni giorni in vista del Natale i servizi sociali di Milano hanno allestito un piano straordinario di aiuti per le famiglie e persone bisognose in tutta la città. La consegna dei 2.400 pacchi con aiuti alimentari ha riguardato circa 8mila persone in difficoltà econ

Maltempo e freddo a Milano - Codacons : serve un piano per aiutare i senzatetto : Più calano le temperature più diventa difficile per i senzatetto: a Milano “serve un piano – scrive Codacons in una nota – che arrivi ad aiutare tutti, soprattutto le persone più in difficoltà. serve un censimento dei più bisognosi e disperati in modo da non abbandonare nessuno al gelo di questo inverno. Con la volontà comune di tutti potremmo davvero fare la differenza ed aiutare chi ne ha più bisogno. Scriveremo al Sindaco ...

Milan - la UEFA ha usato la mano pesante. Ex presidente di controllo : “Piano di Fassone era ok…” : Milan, la UEFA ha usato la mano pesante. Ex presidente di controllo: “Piano di Fassone era ok…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, LA UEFA HA usato LA mano PESANTE – Non è stata una settimana facile per il Milan. La squadra rossonera che è dovuta imbattersi in un’altra sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro ...

Lago (ex Uefa) : «Il piano del Milan poteva passare - nessun rischio fallimento» : Secondo l'ex numero uno della Camera investigativa della Uefa a Nyon hanno usato un metro di giudizio troppo severo verso i rossoneri. L'articolo Lago (ex Uefa): «Il piano del Milan poteva passare, nessun rischio fallimento» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa boccia il piano di risanamento del Milan : L'organismo internazionale di controllo del calcio ha posto dei dubbi sul rifiananziamento del debito di oltre 300 milioni e sulle garanzie finanziarie fornite dai maggiori azionisti -

Milano di tutti – accessibilità universale : piano per abbattere le barriere architettoniche : Si è svolta presso il Piccolo teatro studio Melato di via Rivoli 6, la presentazione alla città di “Milano di tutti – accessibilità universale”, il piano degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Per costruire una Milano di tutti – spiega…Continua a leggere →

Gigio Donnarumma/ Il piano di Raiola (e della Juventus) : proporre al Milan scambio con Szczesny : Donnarumma, San Siro lo contesta, Gattuso lo difende. Scoppia il caso sul giovane portiere del Milan, cori e insulti durante la sfida col Verona. La Juventus pensa allo scambio con Szczesny(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 17:45:00 GMT)

Milano. Piano di rilancio dei mercati all’ingrosso : Esaminata favorevolmente dalla Giunta la “Proposta per il nuovo padiglione ortofrutta” di via Cesare Lombroso-viale Molise, presentata da SoGeMi. E’ del Piano di rilancio dei mercati all’ingrosso che la città attendeva da tempo e che permetterà la ristrutturazione degli spazi…Continua a leggere →

A Palazzo Marino a Milano si sperimenta un nuovo piano sicurezza : Milano, 11 dic. (askanews) Da questa mattina il Comune di Milano sperimenta la nuova procedura per gli accessi a Palazzo Marino nell'ambito di un rafforzato piano per la sicurezza. I vigili urbani in ...

Treno Thello Milano-Nizza bloccato per il gelo a Piano Orizzontale dei Giovi : Domenica da incubo (e al gelo) per quattrocento passeggeri nel Genovese. Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un Treno Thello tra Milano e Nizza alla stazione di Piano Orizzontale dei Giovi. I passeggeri sono da ore…Continua a leggere →

Attesa per la neve a Milano - pronto piano d’intervento E c’è rischio gelicidio|Cos’è : Predisposto un monitoraggio permanente. Brusco abassamento delle temperature e peggioramento delle condizioni atmosferiche in tutta la regione

Milan - l'Uefa verso la bocciatura del piano. Fassone : "Da loro richieste impossibili" : "Non è un funerale anticipato, tra qualche mese andremo a discutere un altro tipo di agreement". Lo ha detto l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, al suo arrivo in Lega Calcio per l'assemblea di Lega in merito alle indiscrezioni di stampa secondo cui la Uefa sarebbe in procinto di bocciare il piano di voluntary agreement presentato dal club rossonero. "È una sorpresa per noi leggere certe notizie, dai giornali sembra ...