Milan | Gattuso paragona Cutrone a Massaro

Milan - martedì Gattuso compirà 40 anni : "La finale di Istanbul fu una mazzata..." : Il tecnico si racconta: "Quando vincevo non festeggiavo e pensavo alla partita seguente, non voglio perdere nemmeno contro mio figlio..."

Milan - Gattuso martedì festeggia 40 anni : "Ricordo di più le sconfitte" : martedì Rino Gattuso taglierà il traguardo dei suoi primi 40 anni. Da giocatore ha vinto tutto quello che c'era da vincere: un Campionato del Mondo con la Nazionale (2006), oltre a un Europeo Under21 (2000), ma anche due Champions League, due Supercoppe Europee, due Scudetti, un Mondiale per Club, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane ...

Milan - compleanno speciale per il tecnico Gattuso : il ‘desiderio’ dell’allenatore rossonero : Trascorrere il quarantesimo compleanno in rossonero. Ci piace immaginare che fosse questo il sogno di quel giovane calciatore, tale Gennaro Ivan Gattuso, che dopo una breve esperienza scozzese ai Glasgow Rangers e alla Salernitana, nel 1999 approdo’ al Milan, quella che sarebbe stata la sua seconda famiglia. Dopo quasi 19 anni e’ ancora qui, questa volta come allenatore e non giocatore, con meno fiato e qualche chilo in piu’, ...

Il Milan è mediocre e costruito male. Gattuso prima o poi allenerà una big : Tutto quello che è successo negli ultimi mesi ha forse aperto gli occhi al mondo. Oggi è finalmente chiaro che questo è un Milan mediocre e quindi non bisogna storcere il naso quando fatichi a ...

Milan - tre punti e poco più Gattuso : "Restiamo brutti" : Franco Ordine Milano Tre punti e nient'altro: il Milan comincia così il 2018. Anzi tre punti col batticuore nel finale per il generoso assedio organizzato dal Crotone che non ha artigli a disposizione ...

Milan - Condò : 'Successo meritatissimo - si vede la mano di Gattuso' : Paolo Condò , giornalista di Sky Sport , dice la sua sul Milan di Gattuso , uscito vittorioso dalla sfida col Crotone: 'Credo si comincino a vedere i frutti del lavoro di Rino, e non solo quelli visti dall'inizio della sua esperienza,...

Gattuso contento - "Milan in crescita" : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Per 70 minuti la squadra ha fatto una bellissima partita, sia a livello tattico sia tecnico. Poi, forse complice il gol che ci è stato annullato, abbiamo commesso qualche ...

Milan - Gattuso : "70 minuti giocati benissimo - dobbiamo migliorare sotto porta" : ... con qualche sofferenza di troppo, come ammette lo stesso Ringhio: "Per 70 minuti abbiamo fatto una buonissima partita - spiega il tecnico rossonero a Premium Sport -. Dopo la rete del 2-0 annullata ...

Bonucci : 'Su di me solo chiacchiere'. Gattuso : 'Milan in crescita' : ' Gli applausi fanno piacere - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - ma dobbiamo essere noi a conquistare questo pubblico e a ripagarlo del sostegno che ci assicura. Forse c'è stata una svolta nel ...

Milan - Gattuso svela tutto : il litigio con Romeo - il rendimento di Biglia e i fischi a Kalinic : “Per 70′ abbiamo fatto una buonissima partita, dal punto di vista tattico e tecnico. Poi ci hanno annullato col Var il 2-0 e abbiamo pagato qualche errore di troppo nel finale, ma e’ una vittoria meritatissima. La squadra sta migliorando da ogni punto di vista, andiamo avanti cosi’. Se ho fatto pace con Romeo (team manager, ndr)? I minuti di recupero erano giusti, ho chiesto scusa anche all’arbitro. Romeo sa fare il ...

Milan-Crotone, Gattuso: "Bella prestazione". Zenga: "Credo nella salvezza" 
Milan-Crotone – Al termine del match di San Siro Milan-Crotone, il tecnico dei rossoneri, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Milan-Crotone, PARLA Gattuso "Io penso che per 70 minuti ...

Milan-Crotone- Con un rocambolesco gol di Bonucci al 52′, il Milan supera il Crotone in uno dei match del sabato pomeriggio della 20° giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per la squadra di Gattuso tre punti ...