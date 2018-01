Milan | Bonucci e il primo acuto da rossonero | Io rispondo sul campo

CALCIOMERCATO Milan/ News - Mirabelli : "Tranquilli per Bonucci e Donnarumma - in attacco..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il d.s. Mirabelli parla delle voci su Donnarumma e Bonucci oltre a tenersi in attacco sia Andrè Silva che Kalinic.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:59:00 GMT)

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona Bernardeschi e Var - Juve ok : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Calciomercato Milan - Donnarumma e Bonucci non si muovono : MilanO 'I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma, in ottica mercato: abbiamo fatto delle scelte e continuiamo a sostenerle. Lavorerò solo su qualche uscita'. Lo ha detto il ds ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona Ora Cagliari-Juve Diretta : 0-0 : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

PAGELLE / Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Finalmente il momento di Bonucci! (Serie A) : Le PAGELLE di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, è una sorta di liberazione per il difensore e capitano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Serie A - Milan-Crotone 1-0 : decisivo Bonucci : Ha perso 1-0 a San Siro contro il Milan il Crotone nel primo match dell'anno. La rete di Bonucci. Walter Zenga crede alla salvezza del suo Crotone "al 200%". Non ha dubbi il nuovo allenatore dei ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona L’Atalanta mette sotto la Roma : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Calciomercato Milan; Mirabelli : ”I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma” : Bonucci e Donnarumma rimarranno al Milan. A confermarlo è il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Premium Sport. “I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma, in ottica mercato: abbiamo fatto delle scelte e continuiamo a sostenerle. Lavorerò solo su qualche uscita”. Lo ha confermato il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Premium Sport. “Abbiamo mantenuto, nonostante le ...

Serie A - Milan-Crotone. Bonucci : 'Il derby la gara della svolta. Mal di pancia? Solo chiacchiere' : Quello che conta di più è lo spirito che si è visto anche nei minuti finali, meglio di così il 2018 non poteva cominciare", le parole di Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport subito dopo il ...

LEONARDO BONUCCI / Video : il primo gol con il Milan. La gioia del difensore rossonero : LEONARDO BONUCCI, il Video del primo gol del difensore con la maglia del Milan dopo un periodo difficile, frutto di una clamorosa papera di Cordaz, portiere del Crotone.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:54:00 GMT)

Milan-Crotone 1-0 : risolve Bonucci con un gol per caso : MILANO - Ci sono vittorie più spettacolari di questa, ma Gattuso si è preso volentieri l'1-0 sul Crotone di Zenga, che lo accompagna soddisfatto alla sosta nel gruppone dietro la Sampdoria, ferma al ...

Il Milan torna alla vittoria con Bonucci - Crotone ko : Un golletto di Bonucci, il primo in rossonero, che è più che altro un'autorete clamorosa del portiere Cordaz, frutta al Milan tre punti che non risolvono certo i suoi problemi ma almeno gli consentono ...

Milan-Crotone 1-0 : Bonucci torna a spostare gli equilibri - highlights : ... Gattuso infuriato! Milan-Crotone, Serie A: ecco dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Milan-Crotone è visibile sia in diretta tv sia in streaming , basta essere abbonati a Mediaset ...

Bonucci : 'Su di me solo chiacchiere'. Gattuso : 'Milan in crescita' : ' Gli applausi fanno piacere - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - ma dobbiamo essere noi a conquistare questo pubblico e a ripagarlo del sostegno che ci assicura. Forse c'è stata una svolta nel ...