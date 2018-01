Migliori smartphone impermeabile IP68

Migliori smartphone 2018 : Scegliere il miglior smartphone da acquistare non è semplice, soprattutto perché l’acquisto di uno smartphone dipende da tanti fattori. Innanzitutto lo smartphone perfetto non esiste ma esiste lo smartphone perfetto alle proprie esigenze. Un prodotto di fascia media e dal costo moderato può essere perfetto per chi non ha grandi pretese, mentre uno smartphone super costoso è sì bello da vedere e da utilizzare ma potrebbe essere poco ...

I Migliori smartphone per ascoltare musica : C’è chi preferisce uno smartphone per ascoltare musica ad uno smartphone che offre una buona fotocamera. E non sono pochi gli utenti amanti della musica! Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di questo “speciale” sugli smartphone per audio e musica, e come sempre sfatare il classico mito “uno vale l’altro” perché purtroppo (o meglio, fortunatamente) non tutti gli smartphone sono uguali, anzi la maggior ...

Migliori smartphone 2017 per durata batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

Auguri di buon Natale : ecco le Migliori app per smartphone Video : Siamo nel pieno delle feste natalizie, anzi oggi è la Vigilia. E' l'ora di fare gli #Auguri di buon #Natale a parenti ed amici, ma senza dover necessariamente scrivere il classico messaggio Auguri o derivati, del tipo buon Natale. È bello, poter trovare qualcosa di originale, divertente e che il destinatario, molto probabilmente, non si può aspettare. ecco, dunque che possiamo elencare una serie di applicazioni per smartphone, disponibili sia ...

Migliori smartphone cinesi 300€ : guida all’acquisto : Dopo aver visto insieme quali sono i Migliori smartphone cinesi da 100€ e 200€, è adesso il momento di alzare un po’ l’asticella. Con i Migliori smartphone cinesi da 300€ troveremo infatti un buon incremento delle prestazioni e una scheda tecnica molto più promettente. Sopratutto la fotocamera andrà a beneficiare di questo salto di prezzo. I sensori che troveremo a bordo saranno decisamente Migliori rispetto a quelli che abbiamo ...

Idee regalo Natale 2017 : i Migliori accessori per smartphone : Manca ormai pochissimo al Natale e allora è tempo di proporvi la nostra terza guida dedicata all'acquisto di gadget tecnologici, realizzata in collaborazione con upday for Samsung

Migliori smartphone cinesi 100€ : guida all’acquisto : Oggi andremo ad elencarvi quali sono i Migliori smartphone cinesi 100€ massimo perché, quando si parla di dispositivi economici, è difficile trovare degli smartphone con prestazioni accettabili al di sotto dei 200€. Se questo è vero per i produttori più blasonati, potreste rimanere sorpresi di scoprire che esistono degli smartphone cinesi da 100€ che sono comunque ottimi per svolgere quasi tutte le operazioni. Se siete già frequentatori di ...

I 3 Migliori smartphone di ottobre 2017 : classifica e prezzi più bassi : Volete conoscere quali sono i 3 migliori smartphone Android di ottobre 2017 oltre al recente Samsung Galaxy Note 8? Abbiamo stilato la nostra personale classifica senza avere la presunzione di accontentare tutti gli utenti. classifica dei 3 migliori smartphone del mese Al terzo posto inseriamo il Google Pixel 2 XL che è acquistabile sul sito ufficiale al prezzo di 989 euro. Funziona con il nuovo sistema operativo Android 8.0 Oreo e con il ...

Le Migliori app per pagare parcheggi dal proprio smartphone : Se per innumerevoli motivi pagare il parcheggio è un incubo, siamo qui per semplificare questa spiacevole situazione. Come? Dicendovi che esistono delle apposite applicazioni che senza andare in contro alle macchinette e senza bisogno di monete consentono di pagare parcheggi. Cominciamo con la lista di queste interessanti applicazioni: MyCicero L’applicazione MyCicero è gratuita e disponibile sia per iOS che per Android, l’app ...

Migliori smartphone Android | La classifica di Dicembre 2017 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata a Dicembre 2017, per cui con tutte le ultime novità offerte dal

I Migliori siti per comprare iPhone e smartphone ricondizionati : Se vi siete avvicinati, anche solo per curiosità, al mondo Apple, forse vi sarete resi conto che i prezzi di acquisto non sono poi così economici. A parte iPhone SE è decisamente difficile trovare uno smartphone nuovo sotto i 600€. Per ovviare a questo “intoppo” e rendere il tutto molto più umano, oggi abbiamo pensato di proporvi i migliori siti per comprare iPhone e smartphone ricondizionati. Anche se la parola ricondizionato fa ...

I Migliori smartphone Top di gamma : Siamo finalmente arrivati all’ultimo appuntamento della nostra nostra guida sui migliori smartphone del momento. Oggi è il momento di guardare insieme quali sono i migliori smartphone Top di gamma. Se fino ad ora ci eravamo posti qualche limite sia sul prezzo che sulle prestazioni, è l’ora di abbatterli tutti. Basta con i compromessi. Quelli li lasciamo ai migliori smartphone da massimo 300€ e massimo 400€. Possedere uno smartphone ...

I 5 Migliori Launcher per personalizzare lo smartphone Android : Uno dei vantaggi principali di Android rispetto ad iOS è la possibilità di poter personalizzare al massimo il proprio smartphone. C’è chi preferisce il pacchetto pre-installato dalla casa costruttrice o chi sceglie di scaricare un’applicazione che vada a gestire tutta l’interfaccia del telefono: dalla schermata iniziale, alle icone, alle notifiche passando dagli shortcut. Insomma, un nuovo Launcher in grado di riscrivere da ...