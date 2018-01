Meteo Protezione Civile | ALLERTA MALTEMPO al Nord domani Lunedi' 8 Gennaio

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Venerdi' 5 Gennaio : La giornata di domani sarà caratterizzata da un miglioramento complessivo delle condizioni Meteo , anche per quanto riguarda i venti che fra ieri e oggi hanno creato numerosi danni in molte zone...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i forti venti : “nuova burrasca in arrivo” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della ventilazione sui settori alpini occidentali, sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro – meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...