Meteo New York | dopo 13 giorni di ghiaccio le temperature aumentano con sbalzi

Freddo e allerta Meteo negli Usa : sospesi tutti i voli al Jfk di New York : sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta 'ciclone bomba' che si sta abbattendo sul nord-est degli Usa. L'aeroporto e' stato chiuso a partire da meta' mattina e non riaprira' sino al pomeriggio inoltrato.