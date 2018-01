Meteo | domenica di maltempo sull'Italia Vento e mite al centro-sud | allerta meteo

Allerta Meteo - arriva lo scirocco : Domenica e Lunedì di piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo record - forti venti e sabbia del Sahara al Centro/Sud. I bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Forte maltempo in arrivo sul Nord Italia nei prossimi due giorni: tra Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio avremo piogge torrenziali al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud, dopo i picchi già elevatissimi delle ultime ore. E’ stata un’Epifania pazzesca con +24°C a Palermo e +18°C a Roma, ma farà ...

Le previsioni Meteo di domani - domenica 31 dicembre : Se pioverà, se nevicherà e dove: che è poi la cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo di domani, domenica 31 dicembre appeared first on Il Post.

ALLERTA Meteo/ Migliora la situazione - domenica torna l'allarme neve (ultime notizie oggi - 12 dicembre 2017) : METEO, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 12 dicembre 2017. La situazione Migliora rispetto a ieri, ma domenica tornerà l'allarme neve e non solo sul settentrione del nostro paese.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 02:29:00 GMT)

Allerta Meteo domenica 10 dicembre : freddo polare - pioggia e neve : ROMA Allerta meteo in tutta Italia per la nuova perturbazione in arrivo il 9 dicembre dall'Atlantico. La domenica del 10 dicembre il freddo polare porterà anche pioggia, neve e vento su tutto il Paese ...

Allerta Meteo - Domenica inizia una super-libecciata : forte maltempo e tanta neve in arrivo al Nord : 1/13 ...

Le previsioni Meteo per domani - domenica 10 dicembre : Dove nevicherà e dove no, insomma, che poi è l'unica cosa che interessa davvero in questo periodo The post Le previsioni meteo per domani, domenica 10 dicembre appeared first on Il Post.

Allerta Meteo - grande nevicata in arrivo al Nord tra Domenica 10 e Martedì 12 Dicembre : Alpi sommerse [MAPPE] : Allerta Meteo – Mentre sull’Italia è in atto un’intensa ondata di maltempo che nelle prossime ore, durante il weekend, aprirà la strada ad una nuova ondata di freddo intenso con nevicate fin a quote bassissime sulle Regioni Adriatiche e forti temporali al Sud nel basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia, gli ultimi aggiornamenti ...

Un “Calcio” al Tempo - 16° Giornata Previsioni Meteo per gli Stadi di Serie A - Sabato 9/ Domenica 10 e Lunedì 11 Dicembre : Dopo gli impegni in Europa, la Serie A calcistica dovrà nuovamente affrontare un fine settimana molto impegnativo. Il Tempo sarà per la maggior parte degli incontri favorevole, ma saranno le temperature a fare la “differenza”. Le Partite di Sabato Si incomincerà come al solito nella Giornata di Sabato 9 Dicembre. Alle ore 18:00 si confronteranno […]

Un Calcio al “Tempo” - Previsioni Meteo per gli Stadi di Serie A : Sabato - Domenica 3 e Lunedì 4 Dicembre : Ben ritrovati a tutti Voi Tifosi. La 15° giornata della massima Serie calcistica sarà una lunga kermesse, incontri stavolta “spalmati” su tre giorni. il maltempo caratterizzerà alcuni incontri, specie nella giornata di Sabato 2 Dicembre. Sabato 2 Dicembre. Serale alle ore 20:45 tra Torino-Atalanta. Serata molto fredda, possibile debole nevischio. Clima molto freddo, […]

Allerta Meteo - Dicembre inizia all’insegna dell’inverno : forte maltempo e tanta neve tra Venerdì 1 - Sabato 2 e Domenica 3 : 1/31 ...

Allerta Meteo - l’ultima Domenica di Novembre porta l’Inverno sull’Italia : il fronte freddo arriva anche al Sud [LIVE] : 1/14 ...

Allerta Meteo - il punto della situazione : prime piogge al Nord - ultime ore di caldo al Sud. Sarà una Domenica tempestosa - freddo invernale e forte maltempo [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo - grande “shock” termico nel weekend : sarà un Sabato di caldo record al Sud - poi arriva l’inverno. Da Domenica crollo di -15°C in poche ore : 1/30 ...