: Meteo: dal gelo negli States al caldo record in Australia - ElisaDiGiacomo : Meteo: dal gelo negli States al caldo record in Australia - infoitestero : Caldo senza precedenti in Australia: Sidney vola a +47,3°C, mai così in alto dal 1939! (Meteo Web)… - robymeteo : STATISTICHE METEO FAENZA CENTRO DAL 1946 AL 2017 - meteofaenza - ClintCastleford : RT @Lakecomo_it: Quando un luogo è stupendo, lo è con qualsiasi condizione meteo... lago di Como... un mondo unico al mondo ?? (foto dal web… - Chiron161 : Previsioni meteo, clamorose nevicate sulle Alpi. "Rischio di grandi valanghe" - Cronaca -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) Che il, fosse un po' come una variante impazzita nella matematica, è una cosa risaputa. È anche vero che i cambiamenti climatici, ci hanno abituati a delle variazioni del tempo da un opposto all'altro. Per esempio l'Italia nella scorsa estate ha vissuto delle ondate di. Ora invece sta vivendo un gennaio che sa di aprile, dalle temperature piuttosto primaverili. Cosa che infatti preoccupa è che dopo le grandi nevicate, avvenute sulle Alpi nei scorso giorni col rialzo delle temperature, potrebbero essere frequenti le valanghe. Ma se questa è la situazioneper il BelPaese, non va meglio in Europa. Nei giorni scorsi, infatti una forte tempesta di vento, ha investito Francia, Olanda, Belgio e tante altre città europee. Insomma, sempre che il clima sia davvero impazzito, non risparmiando proprio nessuno. Condizioniin Europa Come annunciato, i cambiamenti ...