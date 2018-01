Mercedes | la nuova Classe G arriva prima del previsto

Mercedes - la nuova Classe A avrà interni da ammiraglia : TORINO - Al CES di Las Vegas , Mercedes offre un 'pieno' di tecnologia con l'innovativo sistema di infotainment basato sull'intelligenza artificiale, il laboratorio viaggiante per la guida autonoma e ...

Nuova Mercedes Classe G : l'inedita generazione anticipata da un filmato in stile Jurassic Park VIDEO : Uno spettacolare VIDEO ci mostra l'aspetto definitivo della Nuova generazione dell'inarrestabile Mercedes Classe G In attesa della presentazione ufficiale fissata per il prossimo 15 gennaio in ...

Mercedes-Benz Classe G - A Detroit la nuova generazione : Il 2018 sarà un anno rivoluzionario per la Mercedes-Benz: oltre alla nuova generazione della Classe A debutteranno anche molti altri modelli, tra cui l'erede dell'iconica Classe G. Proprio questo modello sarà tra i primi a essere svelato quest'anno: il debutto è fissato per il 15 gennaio in occasione del Salone di Detroit. 15 gennaio. Il primo filmato pubblicato dalla Casa di Stoccarda per dare il via alla fase di teasing ha ...

Ces Las Vegas : Mercedes inaugurerà una nuova era dell'infotainment : ... la funzione screenshot, sempre ad alta risoluzione da qualsiasi angolatura della telecamera del live streaming, e le trascrizioni live bilingue di discorsi ed interventi. Con Mercedes me media, è ...

Mercedes - la nuova Classe A sarà berlina : Dopo il grande successo nel Vecchio Continente, Mercedes-Benz è pronta a far sbarcare negli Stati Uniti il proprio modello di accesso, la Classe A. Il nuovo modello di Classe A verrà presentato al ...

Mercedes - svelati gli interni della nuova Classe G : Aspettando che venga presentata ufficialmente al Salone di Detroit 2018, Mercedes ha voluto ingolosire i propri fan, diffondendo le immagini degli interni della nuova generazioni della Classe G. La ...

Mercedes-Benz - A bordo della nuova Classe G : Lusso, tradizione e innovazione. Si potrebbe riassumere così la nuova Mercedes Classe G, pronta a debuttare al North American International Auto Show di Detroit in programma dal 14 gennaio. In attesa di scoprirla dal vivo, siamo saliti a bordo dellultima nata di un modello lanciato nel lontano 1979 e diventato una vera e propria icona di stile. Prodotta in 38 anni di carriera in oltre 300.000 esemplari, la Geländewagen del marchio di Stoccarda ...