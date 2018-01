Mars vuole modificare geneticamente il cacao

Ciclismo su pista - l’Italia vuole conferMarsi grande nel 2018. Inseguimenti e omnium le certezze - giovani attesi alla maturazione : Il 2017 è stato indubbiamente un grande anno per l’Italia nel Ciclismo su pista. Sono arrivati infatti numerosi successi sia a livello giovanile che élite e gli azzurri sono sempre saliti sul podio negli appuntamenti chiave. Non si può però soffermarsi più di tanto su questi risultati, perché il 2018 è alle porte e bisognerà subito ripartire col piede giusto per restare ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare le aspettative dell’Italia ...

Conversano - la scuola vuole chiaMarsi 'Ada Negri' invece di 'Paolo Borsellino' : i social insorgono : Il secondo circolo della cittadina barese non aveva mai formalizzato l'intitolazione al magistrato ucciso dalla mafia, ma in paese era noto col suo nome. L'ex...

FABRI FIBRA/ Video - "La famiglia è solo un intralcio per chi vuole afferMarsi nella vita" (Che tempo che fa) : Video, FABRI FIBRA sarà ospite durante il programma televisivo condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, in onda in prima serata sui canali Rai. (Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 07:05:00 GMT)

La Reggiana adesso non vuole più ferMarsi : Alle 18.30 contro il Teramo Cesarini e compagni cercano la quinta vittoria consecutiva in casa per continuare la risalita

Business news : Malesia - Kuala Lumpur vuole afferMarsi come ponte d'accesso all'economia regionale : Kuala Lumpur, 02 dic 21:00 - (Agenzia Nova) - Il governo della Malesia ha intrapreso una accanita campagna promozionale tesa a fare di Kuala Lumpur in ponte d'accesso per gli attori interessati... (...

Nuoto - Assoluti Invernali 2017 : Simona Quadarella vuole conferMarsi a Riccione in vasca corta : Gli Assoluti Invernali di Nuoto in vasca corta, a Riccione, sono ormai alle porte (1-2 dicembre). La piscina romagnola è pronta ad accogliere i nostri atleti, pronti a giocarsi le loro carte per conquistare il titolo tricolore e centrare anche il crono utile per la qualificazione agli Europei di Copenhagen (13-17 dicembre, vasca corta). Una rassegna orfana dei “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti: il campione ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2017-2018 : il duello tra Dukurs e Yun si sposta a Whistler - tra le donne Nikitina vuole conferMarsi : Procede imperterrita la trasferta nord-americana della Coppa del Mondo di Skeleton 2017/18. Dopo le prime due tappe statunitensi tra Lake Placid e Park City, gli atleti si spostano in Canada, nella British Columbia, per l’appuntamento di Whistler, terzo appuntamento sugli otto previsti dal calendario. La cittadina canadese (poco meno di diecimila abitanti) è decisamente particolare, trovandosi ad appena 670 metri di altitudine, ma ...

Bella - cinica e vincente : l'Inter di Spalletti non vuole più ferMarsi : Pensare ad una posizione in classifica come quella attuale all'inizio della stagione sembrava quasi un'utopia, per un #Inter tutta da costruire dopo il disastro dello scorso campionato. Oggi, la squadra del tecnico Luciano Spalletti si ritrova imbattuta [VIDEO] e seconda in classifica a due punti dal Napoli capolista e sopra di altrettanti sulla Juventus. Dopo 13 giornate di campionato, si tratta di un grande risultato soprattutto in ottica ...

Taekwondo - Grecia Open 2017 : tanti giovani convocati per un’Italia che vuole conferMarsi ad alto livello : Comincia domani l’Open di Grecia di Taekwondo, organizzato ad Atene dalla World Taekwondo: si tratta di un torneo di categoria G1, importante in quanto assegna punti decisivi per il ranking in previsione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a cui l’Italia è chiamata a partecipare dopo lo zero alla voce qualificati a Rio 2016. Il primo classificato di ogni categoria conquisterà sette punti, il secondo quattro e il terzo uno, punteggi molto ...

Taekwondo - Croazia Open 2017 : a Zagabria Daniela Rotolo e Natalia D’Angelo a caccia della vittoria nei -62 kg. L’Italia vuole conferMarsi dopo Riga e Belgrado : Comincia oggi l’Open di Croazia di Taekwondo, organizzato a Zagabria dalla World Taekwondo: si tratta di un torneo di categoria G1, importante in quanto assegna punti decisivi per il ranking in previsione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a cui l’Italia è chiamata a partecipare dopo lo zero alla voce qualificati a Rio 2016. Il primo classificato di ogni categoria conquisterà sette punti, il secondo quattro e il terzo uno, punteggi molto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Florian Eisath vuole conferMarsi. Obiettivo : stupire : La nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è alle porte, con la prima tappa, come di consueto prevista a Soelden, in programma sabato e domenica, dove saranno protagonisti gli specialisti del gigante, sia maschile che femminile. Subito in pista scenderà Florian Eisath, il veterano della compagnia azzurra insieme a Manfred Moelgg, alla sua quattordicesima stagione in Coppa del Mondo dall’esordio datato 2004 in Alta Badia. A 32 ...

Karate - Mondiali Giovanili 2017 : l’Italia vuole conferMarsi ai vertici. Simone Marino e Terryana D’Onofrio da oro! : Domani a Tenerife si apriranno i Mondiali Cadetti, Juniores e Under 21, palcoscenico importantissimo per tutti i giovani talenti di questo sport, che cercheranno di mettersi in mostra anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. l’Italia porterà una squadra di alto livello e l’obiettivo sarà quello di confermarsi tra le migliori del mondo. Infatti il movimento giovanile azzurro è in ottimo stato di salute, come hanno dimostrato gli ottimi ...