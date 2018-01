Maroni verso la rinuncia alla ricandidatura per le Regionali in Lombardia

Maroni verso rinuncia in Lombardia - Fontana possibile candidato : Milano, 7 gen. (askanews) - Messa in forte dubbio, a sopresa, la ricandidatura di Roberto Maroni alla presidenza della Regione Lombardia, sono almeno due i nomi che circolano nel centrodestra lombardo ...

Maroni verso rinuncia in Lombardia - Fontana possibile candidato : Milano, 7 gen. (askanews) Messa in forte dubbio, a sopresa, la ricandidatura di Roberto Maroni alla presidenza della Regione Lombardia, sono almeno due i nomi che circolano nel centrodestra lombardo ...

Centrodestra - vertice ad Arcore : Maroni verso rinuncia in Lombardia «Legge Fornero sarà abrogata» : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione. Per la Lombardia ora il candidato in pectore è Attilio Fontana

Roberto Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia : 'Abbiamo un candidato comune' : Dal vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza nel centrodestra tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni emergono anche voci che confermano le indiscrezioni di stampa circolate in ...

Centrodestra - vertice ad Arcore : Maroni verso rinuncia in Lombardia "Legge Fornero sarà abrogata" : "Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la ...

Lombardia - Maroni verso la rinuncia. Il vertice di Arcore ufficializza coalizione a quattro con FI - Lega - FdI e quarto polo : 'Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la ...

REGIONALI LOMBARDIA - Maroni NON SI RICANDIDA?/ Elezioni Governatore - verso la rinuncia : pronta la Gelmini : Elezioni REGIONALI LOMBARDIA, Roberto MARONI non si RICANDIDA? Governatore verso rinuncia per "motivi personali", pronta Mariastella Gelmini come sostituto. L'annuncio ad Arcore(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Centrodestra - Maroni verso la rinuncia in Lombardia : "Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la ...

Maroni verso la rinuncia alla corsa in Lombardia : 'Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la ...

Maroni verso la rinuncia alla corsa in Lombardia. Il vertice di Arcore ufficializza coalizione a quattro con FI - Lega - FdI e quarto polo : «Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non...

Centrodestra - Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia E la legge Fornero sarà abolita : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione