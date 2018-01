Maria De Filippi | Barbara D' Urso e Donna Francisca | ecco cos' hanno in comune

Uomini e Donne - dall’otto gennaio ritorna il programma di Maria De Filippi : Il noto talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ritorna lunedì 8 gennaio alle 14.45 su Canale 5 con tante sorprese.

Clamorose accuse contro Maria De Filippi : cosa accade realmente dietro le quinte Video : #Maria De Filippi è sicuramente uno tra i personaggi più amati e più ti della televisione Mediaset in Italia. Le sue trasmissioni riescono sempre a coinvolgere un numero elevatissimo di consensi e telespettatori, ma come è normale che sia, c'è anche chi critica e accusa pesantemente i contenuti che molto spesso manda in onda. Uno tra i programmi maggiormente discussi è, certamente, quello pomeridiano, in onda dal lunedì al venerdì alle ore ...

Higuain ospite di Maria De Filippi a 'C'è posta per te' : TORINO - C'è posta per... Gonzalo Higuain . L'attaccante della Juventus è l'ospite speciale della prima puntata della nuova stagione di 'C'è posta per te', che andrà in onda sabato 13 gennaio in prima ...

Maria De Filippi furiosa con un opinionista?/ Uomini e Donne - posto a rischio per un volto noto dello show! : Maria De Filippi furiosa con un opinionista? Uomini e Donne, posto a rischio per un volto noto del programma: di chi si tratta? Sembra si tratti di Mario Serpa...(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : accuse choc a Maria De Filippi. Cosa sta succedendo : Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio, ma intanto alcuni episodi sono già stati registrati e dalle anticipazioni sul trono classico e sul trono ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con un opinionista : posto a rischio : Uomini e Donne, Maria De Filippi è arrabbiata con un opinionista Maria De Filippi arrabbiata con un opinionista di Uomini e Donne. A farlo sapere è il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero in edicola, parla di una conduttrice parecchio delusa dietro le quinte del fortunato programma di Mediaset. Chi è l’opinionista in questione? Tina Cipollari, Gianni […] L'articolo Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sara e Nilufar : cambia tutto! Maria De Filippi nota che... (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Nilufar Addati: svolta in studio! Maria De Filippi nota un dettaglio importante nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 05:05:00 GMT)

C'è posta per te : quando inizia - ospiti del programma di Maria De Filippi Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su uno dei programmi [Video]più attesi dal pubblico di Mediaset. Di cosa stiamo parlando se non di ''#C'è posta per te'', lo show di #Maria De Filippi che anche quest'anno è pronto a tornare con incredibili ospiti che ci terranno compagnia il sabato sera su Canale 5. Ma andiamo a svelare la data d'inizio e gli ospiti, continuando a leggere qui sotto. ''C'è posta per te'' anticipazioni: ecco ...

La versione di Morgan contro Asia Argento - X Factor e Amici di Maria De Filippi : “Mi sono fatto fregare” : Un Capodanno amaro per l'ex leader dei Bluvertigo, quello che vede Morgan contro Asia Argento, finito al centro delle cronache di fine anno per i problemi con l'ex compagna: dopo la notizia della richiesta di pignoramento della sua abitazione di Monza da parte dell'attrice, che stando al suo avvocato non percepirebbe l'assegno da duemila euro al mese stabilito nel 2010 dal tribunale dei Minori di Roma per il mantenimento della figlia Anna Lou da ...

Maria De Filippi torna con C'è posta per te : ecco quando andrà in onda e le anticipazioni : C'è posta per te sta per tornare. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo 13 gennaio su Canale 5 in prima serata. Sono previste 13 puntate, quindi lo show si concluderà a marzo. I ...

Maria De Filippi punta su Mariano : il napoletano conquista il trono : Il popolo Mariano esulta: "Pe tte, pe tte" è tornato. Mariano Catanzaro è finalmente il nuovo tronista di 'Uomini e Donne' (trono Classico). Comincerà a conoscere le sue corteggiatrici a gennaio : ...