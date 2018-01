Mangiare insetti | anche l' UE ha detto si

: Quella sugli #insetti commestibili è la prova di forza finale. Vogliono dimostrare che il controllo sociale è tale… - Furioso_Furio : Quella sugli #insetti commestibili è la prova di forza finale. Vogliono dimostrare che il controllo sociale è tale… - maurohho : RT @m4gny: Visto che ora si possono mangiare gli insetti: avrei due scarrafoni a km zero, dal ripostiglio alla tavola, freschissimi! Vendo… - MasFerrario : Mixtura: #LINK / 'Novel food', mangiare insetti (Sarah Scaparone) - lcsal : @ItalyFoodTrade nella sua forma migliore. Sempre un grande legale e un bravo giornalista! - mariucciapedal1 : @TossicoOssimoro @rekotc @domenicomanzo87 @MZorzy Doveva arrivare il PD per farvi mangiare quello sterco di insetti… -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Se per voi il grillo rimarrà sempre e solo il famoso personaggio parlante di Pinocchio, allora il cibo a base diche a partire da quest'anno comparirà sugli scaffali dei supermercati non fa per voi. Per tutti gli altri si apre l’opportunità di assaggiare un cibo nuovo, ricco di proteine e con un impatto ambientale molto basso. A dire il vero più che una pos-sibilità, nei prossimi anni, una dieta a base didiventerà una necessità: secondo le stime Fao, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nel 2050 la popolazione sarà di 9 miliardi, con un crescente fabbisogno di proteine e una drastica riduzione di risorse e terreni da destinare alla coltivazione e all'allevamento. A questa prospettiva si è allineata l'Unione europea che ha aggiornato la direttiva sul "novel food", autorizzando la vendita e l’allevamento dinel mercato ...