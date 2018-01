Maltempo in arrivo | oggi piogge al nord

Usa - in arrivo Cyclone bomb : quasi 3mila voli cancellati per Maltempo : Oltre 2.800 voli sono stati cancellati a causa del maltempo che in queste ore sta colpendo gli Stati Uniti. La costa nord-orientale è alle prese da una decina di giorni con temperature glaciali e nelle prossime ore è in arrivo un "ciclone bomba" che porterà neve e vento.Il New England sarà ricoperto da circa 30 cm di neve mentre verso le fine della settimana Boston e il New Hampshire saranno più freddi di Marte. La bufera che ...

Maltempo in tutta Italia e sabato in arrivo la nevicata della Befana : Mareggiate, raffiche di vento e bufere di neve. Il 2018 è iniziato all'insegna del Maltempo. E si contano già i primi danni e, purtroppo, anche la prima vittima. Ieri a Praiano, in Costiera Amalfitana,...

Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Maltempo - Firenze : neve in arrivo sulle alture del Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, giovedì 28 dicembre, un codice giallo sull’area Bisenzio e Ombrone per rischio idraulico nel reticolo principale e per neve su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze, in particolare nel Mugello. “Sulla base dei dati del centro funzionale regionale – spiega Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà alla Protezione ...

Maltempo - ultima ondata di gelo del 2017 : in arrivo pioggia e vento : ROMA - pioggia, vento e tanta neve: il 2017 si chiude all'insegna del Maltempo, a causa di una'intensa perturbazione atlantica che porta piogge su gran parte delle regioni. Precipitazioni, anche ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia : in arrivo pioggia e neve - : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire la Penisola. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Allerta Maltempo - in arrivo pioggia - neve e venti forti : Roma - Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Lo indica un'Allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede, dalla tarda serata di oggi, temporali su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Ci saranno ...

Forte Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta meteo in Liguria : in arrivo pioggia e neve : A causa dell'ondata di Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile della Liguria ha diffuso l'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve....