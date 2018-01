Maltempo | Astral Infomobilità | “Corse Laziomar soppresse”

Maltempo - Astral : “Tir si ribalta sulla Sr627 della Vandra nel Frusinate” : Possibili difficoltà di circolazione sulla Sr627 della Vandra, in provincia di Sora, all’altezza del km 11+950, dove un mezzo pesante si è ribaltato, probabilmente a causa del Maltempo, ed è uscito fuori strada perdendo anche il rimorchio posteriore. Sul posto il personale di Astral spa per la rimozione del mezzo incidentato e la pulizia della strada. L'articolo Maltempo, Astral: “Tir si ribalta sulla Sr627 della Vandra nel ...