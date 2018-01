Lotteria | parcheggiatore vince il quarto premio da 1 milione di euro

: Vince 1 milione alla Lotteria «Troppi per me, li regalo» - sum_tibi_tibure : Vince 1 milione alla Lotteria «Troppi per me, li regalo» - cesaredemei : Lotteria Italia, parcheggiatore vince 1 milione di euro: «Sono troppi per me, li regalo a mia figlia» - zazoomblog : Lotteria Italia parcheggiatore vince 1 milione «Sono troppi per me li regalo a mia figlia» Ecco i biglietti ...… - msn_italia : Parcheggiatore vince 1 milione di euro: «Sono troppi per me, li regalo a mia figlia» - LBrogialdi : RT @Corriere: Vince 1 milione alla Lotteria «Troppi per me, li regalo» -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Ieri sera quando gli hanno comunicato il codice del tagliandonte da 1diche era stato venduto proprio nella sua citta', Pinerolo in provincia di Torino, è andato immediatamente a consultare il biglietto VIDEO che aveva in tasca e per poco non ha rischiato un infarto, Biagio Vigna. Biagio, ha 64 anni e fa il #all'esterno delle discoteche e stamattina ha confessato che il #bigliettonte l'aveva acquistato soltanto quattro giorni fa nella tabaccheria Gradin in via Trento, in pieno centro storico di Pinerolo. Quando l'uomo si è reso conto che il tagliando P462926 era proprio quello che aveva in tasca si trovava a lavoro fuori una discoteca ed ha accusato un malore rendendosi necessario il ricovero in ospedale. I soldi non li vuole, ecco cosa ne fara' Il signor Biagio ha a sorpresa dichiarato che quella cifra è troppo per lui e che quindi ...