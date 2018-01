Lotteria Italia | tutti i biglietti vincenti | la Fortuna bacia anche la Brianza

Lotteria Italia - parcheggiatore vince 1 milione : «Sono troppi per me - li regalo a mia figlia» Ecco i biglietti fortunati : Si chiama Biagio Vigna, ha 60 anni, fa il parcheggiatore , ed è di Pinerolo (Torino), l'uomo che ha vinto un milione di euro con il tagliando P462926

Lotteria Italia 2018/ Biglietti vincenti e primo premio : venduto in stazione a Milano tagliando da 2 - 5 milioni : LOTTERIA ITALIA 2018 : Biglietti vincenti , i premi per prima, seconda e terza categoria. Le ultime notizie e gli aggiornamenti dopo l'estrazione dell'Epifania con curiosità e statistiche(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Il personaggio "Ho vinto un milione alla Lotteria Italia e sono finito al pronto soccorso. Regalo tutto a mia figlia" : Quelli che vincono alla lotteria non sono tutti come Biagio Vigna, 64 anni, da Pinerolo, parcheggiatore nelle discoteche, una vita a rincorrere il destino. Molti si nascondono allo Stato, al fisco e ...

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Emilia Romagna/ Terza per tagliandi - ma le vincite sono "basse" : Lotteria Italia 2018 , biglietti vincenti Emilia Romagna : la regione sale al terzo posto per tagliandi acquistati, ma in relazione ai primi il bilancio è tutto sommato negativo.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:37:00 GMT)

Lotteria Italia - i 5 milioni vinti ad Anagni. Poi Milano e Roma. Tutti i biglietti fortunati : Sono andati ad Anagni, in provincia di Frosinone i 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Questi i numeri del tagliando vincente: Q 067777. Il biglietto da 2,5 milioni, secondo premio della Lotteria, è stato venduto invece a Milano: P 245714; mentre il milione e mezzo di euro del terzo biglietto vincente D 034660 è andato in Piemonte, a Rosta, in provincia di Torino. Ma in provincia di Torino, a Pinerolo, va anche il milione del quarto ...