Lotteria Italia | premio da 5 milioni venduto a Anagni A Roma biglietto da 500mila euro

Lotteria Italia 2017 : tutti i biglietti vincenti. Primo premio di 5 milioni ad Anagni : La dea bendata alla fine ha premiato Anagni, in provincia di Frosinone: il Primo premio da 5 milioni della Lotteria italia è andato al fortunato possessore del biglietto Q 067777. Ma c'è anche da dire che la fortuna si è prodigata poi in sole tre altre regioni: il secondo premio da 2,5 milioni è andato infatti al biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo da 1,5 milioni è stato ...

Lotteria Italia 2018 - i biglietti vincenti di prima - seconda e terza categoria : Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Anagni, in provincia di Frosinone, e ha serie e numero Q 067777. Il secondo premio da 2,5 milioni se lo è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P ...

Lotteria Italia 6 gennaio 2018 : tutti i biglietti vincenti : Dopo la grande festa ad Anagni per la vittoria dei 5 milioni del primo premio della Lotteria Italia, la fortuna ha baciato ancora una volta diverse città del nostro Paese. Dopo l'estrazione dei primi cinque premi (leggi qui i numeri e la serie dei tagliandi vincenti di prima fascia) si è proseguito con l'estrazione dei premi di seconda e terza fascia rispettivamente da 50 mila e da 20 mila euro. Ecco qui l'elenco completo dei ...

