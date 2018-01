Lotteria Italia numeri vincenti e premi minori | come verificare

: Lotteria Italia, i 5 mln ad Anagni (Fr) - ROMA, 7 GEN – Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria I… - Retenews24 : Lotteria Italia, i 5 mln ad Anagni (Fr) - ROMA, 7 GEN – Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria I… - INOKKUPATO : #LotteriaItalia eh ma il #pd che controlla anche la lotteria italia?! #gomblotto - FarodiRoma : Lotteria Italia. Ad Anagni i 5 milioni del primo premio. Tutti i premi di prima e seconda categoria - carmine1668 : RT @Agenzia_Italia: Lotteria Italia: venduto ad Anagni il biglietto da 5 milioni - PaolettaPaly : @ChiaraCiv @PignattiLele @GiulianaGoline1 @Susy_1968 mah..chissa' quale strategia c'e' in questo meccanismo che e'… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) #, quali sono i biglietti2018 e chi sara' stato il fortunato ad accaparrarsi il primoo? Domande alle quali si può gia' iniziare a dare una risposta, senza dimenticare il fatto che ci sono in palio ancora altri. Durante la puntata in diretta Rai de I Soliti Ignoti, le parole di Amadeus avranno certamente cambiato la vita a qualcheno. Ancora -ovviamente- top secret il plurimilionario, ma è molto probabile che la Dea Bendata abbia baciato la citta' di Roma, in quanto il Lazio è stata la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti. Ricordiamo che, nonostante sia gia' avvenuta l'estrazione delle prime categorie, non vi sono ancoraabbinati ad essi corrispondenti, che verranno resi noti in un secondo momento. Chi ha vinto la? Le categorie e i BigliettiAl momento i ...