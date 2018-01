Lotteria Italia 2018 Biglietti Vincenti Prima Categoria | Carlo Verdone fa vincere 5

Lotteria Italia - i biglietti vincenti : due nel Torinese - gli altri a Milano - Roma e Anagni. I premi di seconda categoria -Tabella : Lazio, Lombardia e Piemonte, son tre le regioni fortunate che potrebbero vincere il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro. Ecco i 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia...

Lotteria Italia : i 5 biglietti estratti : ROMA, 6 GEN - L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi. -----------------------------------...

Lotteria Italia - ecco i biglietti vincenti da 50mila euro : L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno.

Lotteria Italia : a Piemonte - Lazio e Lombardia i primi 5 premi : Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia 2017, per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti e non ancora abbinati ai premi. I biglietti in questione sono: serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino); serie D numero 243750 venduto a Roma; serie Q ...

Lotteria Italia - i biglietti vincenti : ad Anagni il super premio da 5 milioni di euro :

Lotteria Italia - primo premio da 5 milioni venduto a Anagni. A Roma biglietto da 500mila euro : Ecco i biglietti fortunati a cui andranno i primi cinque premi milionari della Lotteria Italia. primo premio Q 067777 venduto a Anagni (FR) 5 milioni Secondo premio P 245714 Milano 2,5...

Lotteria Italia - i biglietti vincenti. La fortuna bacia Torino Tutti i premi di seconda categoria -Tabella : Lazio, Lombardia e Piemonte, son tre le regioni fortunate che potrebbero vincere il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro. Ecco i 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia...

Lotteria Italia : l'estrazione dei biglietti vincenti : Appuntamento sabato sera su Rai1 a partire dalle 20.35 con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia . I numeri estratti saranno resi noti nel corso della trasmissione 'Soliti Ignoti ...

Lotteria Italia - i biglietti vincenti a Piemonte - Lazio e Lombardia i primi 5 premi : ROMA - Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia , per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall'Agenzia ...

Lotteria Italia : i 5 biglietti estratti : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi. --------------------------...

È la sera della Lotteria Italia : due supervincitori in provincia di Torino. In diretta i tagliandi vincenti : Sono stati venduti in provincia di Torino due dei cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia 2017 che valgono da 500mila euro a 5 milioni di euro: sono il tagliando serie D, numero 034660 venduto a Rosta e quello serie P numero 462926, venduto a Pinerolo. Gli altri tre sono il D 243750 (Roma), il Q 067777 (Anagni, Frosinone) e il P 245...

Lotteria Italia - i biglietti vincenti. La fortuna bacia Torino - estrazione in diretta : Ecco i 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018, in attesa di conoscere gli abbinamenti. Due dei cinque ticket di prima categoria sono stati venduti in provincia di Torino. Gli altri a...

Lotteria Italia 2018 - i biglietti vincenti : Roma, 6 gennaio 2018 - La fortuna bacia Piemonte, Lazio e Lombardia . Sono queste le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia 2018 , per un ammontare di 10,5 milioni di ...

Lotteria Italia - tutti i biglietti vincenti : Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia 2017, per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti e non ancora abbinati ai premi. I biglietti in questione sono: serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino); serie D numero 243750 venduto a Roma; serie Q ...