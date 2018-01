Lotteria Italia 2018 Biglietti vincenti | l' autogrill colpisce ancora | primo premio

Lotteria Italia 2018 - i biglietti vincenti di prima - seconda e terza categoria : Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Anagni, in provincia di Frosinone, e ha serie e numero Q 067777. Il secondo premio da 2,5 milioni se lo è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P ...

Lotteria Italia : 180 giorni per reclamare i premi vincenti : Centottanta giorni, vale a dire sei mesi. E'il lasso di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti, utile per reclamare i premi della Lotteria Italia. I ...

Speciale Lotteria Italia 2018 : estrazione biglietti - verifica vincite online - premi Video : Appuntamento da non perdere con lo Speciale #Lotteria Italia 2018 di stasera 6 gennaio in programma dalle 21 circa su Raiuno. Nel corao della trasmissione I Soliti Ignoti - Il ritorno condotta da Amadeus saranno svelati i codici dei biglietti vincenti di questa edizione. Anche quest'anno la Lotteria non ha deluso le aspettative e nonostante la presenza in commercio di tantissime lotterie istantanee, rimane uno dei giochi più amati dal pubblico ...