Lotteria Italia 2018 | biglietti vincenti | 1ª categoria e premi di consolazione

Lotteria Italia - i 5 mln ad Anagni (Fr) : ROMA, 7 GEN - Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Anagni, in provincia di Frosinone, e ha serie e numero Q 067777. Il secondo premio da 2,5 milioni se lo ...

Lotteria Italia. Biglietto da 5 milioni ad Anagni : serie Q numero 067777 : La Lotteria Italia ha dispensato i tradizionali premi della Befana. Il Biglietto da 5 milioni è stato venduto ad Anagni in provincia di Frosinone e ha serie Q numero 067777. Il Biglietto che ha vinto il secondo premio da 2.5 milioni (P…Continua a leggere →

Lotteria Italia - 5 milioni di euro ad Anagni : due super premi nel Torinese. Tutti i biglietti vincenti : È stato venduto ad Anagni (Frosinone) il biglietto della Lotteria Italia vincitore di 5 milioni di euro è quello con la serie Q e il numero 067777, abbinato a Carlo Verdone nel gioco finale dello speciale I soliti ignoti, andato in onda su Rai 1 che aveva per protagonisti cinque personaggi del mondo dello spettacolo Italiano....