: Spettacolo offerto dalla Natura senza parole per la maestosita' visuale - vpquinto : Spettacolo offerto dalla Natura senza parole per la maestosita' visuale - antoanto1989 : Lo spettacolo offerto in Hopman Cup da Roger Federer - mammaraffy : RT @mammaraffy: @Valerio_Scanu @AuditoriumPdM sì è vero .... ma la vera magia è lo spettacolo che ci hai offerto @Valerio_Scanu !!! ???? @A… - spirritta : Preferivo quel tipo di tifoseria goliardica allo spettacolo offerto dagli ultras oggi - enzono16 : RT @Likinpark90: Penso a tutti i juventini che invidiano il gioco spettacolo del Napoli. Già... Nella vita non contano i trofei ma l'eredit… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) Sembra non avere fine la magica carriera di #. In attesa dell'inizio degli Australian Open del 15 gennaio, Reha regalato alla Svizzera laCup 2018. Il fenomeno elvetico continua a collezionare successi e regalare emozioni. VIDEO Un fenomeno che non smette mai di stupire Alla soglia dei 37 anni, il fenomeno elvetico continua a collezionare successi e regalare emozioni. In attesa di fare sul serio con gli Austrialian Open, ha partecipato allaCup, insieme alla connazionale Belinda Bencic. E il risultato come sempre è stato memorabile, il Re non conosce altra parola che vittoria e anche in questo inizio di 2018 sembra non volere abdicare. Una settimana perfetta la sua, con 4 partite su 4 vinte e un solo set lasciato per strada. Nella prima partita ha sconfitto il giapponese Yuichi Sugita per 2 set a 0, nella seconda l'astro nascente russo ...