Lo sfogo di Icardi | l' Inter potrebbe prendere una decisione singolare

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) L'#non riesce più a vincere e dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo, arrivano gli altrettanti pareggi consecutivi VIDEO contro Lazio e Fiorentina. Ieri sera non è nemmeno bastato il ritorno al gol di Mauro #, che su calcio piazzato di Joao Cancelo, riusciva ad anticipare la difesa viola e il portiere Marco Sportiello, che nulla ha potuto sulla ribattuta del capitano-attaccante argentino. A fine gara è poi arrivato lodi Maurito, che non le manda a dire ai suoi compagni. LodiL'continua a perdere punti importanti per il piazzamento in Champions League. Ormai è crisi e Mauronon si nasconde. Queste le parole del capitano, non risparmiando parole dure al gruppo: Bisogna lottare fino all'ultimo e con carattere per portare a casa il risultato. Alla fine ci è mancato questo e hanno pareggiato. Abbiamo vinto tante ...