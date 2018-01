L' Inter tra mercato e cattivi risultati | Spalletti sull' orlo di una crisi di nervi

Inter - scontro tra Spalletti e la dirigenza : il tecnico vuole 4 innesti sul mercato : Inter, scontro tra Spalletti e la dirigenza: il tecnico vuole 4 innesti sul mercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, scontro TRA Spalletti E LA dirigenza – Subito dopo il pari contro la Fiorentina all’Artemio Franchi tra Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, e la dirigenza nerazzurra è andato in scena un acceso confronto sui temi ...

Materazzi annuncia il colpo dell'Inter: 'Si tratta per 50 milioni'

L'Inter non pensa solo all'attuale sessione di calciomercato, dove è chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, dopo i risultati negativi nell'ultimo mese, con tre pareggi e due sconfitte in cinque partite e con la vittoria che manca da più di un mese l'ultima il 2 dicembre contro il Chievo Verona per 5-0. Ma la societa' nerazzurra sta lavorando anche in prospettiva, in vista della sessione estiva ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Piccini Interessa - ma non c'è ancora una trattativa (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Allegri: nel mirino dei bianconeri Emre Can, per Khedira si avvicina il rinnovo mentre Piccini interessa

Inter, si va avanti per Deulofeu: Sabatini tratta il prestito col Barcellona

Inter, SI VA avanti PER Deulofeu – L'Inter è reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina e ora i calciatori nerazzurri godranno della settimana di pausa prevista dopo gli sforzi compiuti durante le feste natalizie. Questa pausa ...

Inter : avanti per Deulofeu - si tratta per il prestito col Barcellona : La pausa del campionato aiuterà tutti a mettere ordine per guardare al futuro prossimo con più nitidezza. Di questo ne beneficerà il mercato dell'Inter che non dovrebbe regalare sussulti in nome del ...

Milan, girandola in mediana, Inter in trattativa per un esterno, Juve un addio

Il calciomercato invernale sta pian piano entrando nel vivo. I top-club di Serie A stanno lavorando per ritoccare le rose e terminare la stagione nel migliore dei modi. La Juventus è alla ricerca di una buona occasione, e intanto sta valutando qualche cessione. Il Milan ha intenzione di sfoltire la rosa, mentre l'Inter cerca un esterno d'attacco che possa dare il cambio a Candreva e Perisic. Juventus, via Sturaro ad una condizione In ...

Spalletti : 'La Fiorentina ha meritato il pari - ma anche mia mamma di 80 anni sa che all'Inter manca un centrale difensivo' : A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti sintetizza così la prestazione sotto tono della sua squadra raggiunta sull'1-1 nel recupero dalla Fiorentina: 'E comunque stasera la partita ...

