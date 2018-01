Liberi e uguali | l assemblea nazionale Bersani ' Parliamo con tutti tranne che con la

Liberi e Uguali - al via l'Assemblea : 12.11 Domani e dopodomani si terranno delle "assemblee aperte" per la selezione dei candidati di Liberi e Uguali al Parlamento. Lo annuncia la coordinatrice della campagna elettorale di Leu, Rossella Muroni, nella relazione introduttiva dell'assise all'Hotel Ergife di Roma. Le liste saranno approvate "entro il 22 gennaio", aggiunge. Un lungo applauso accoglie Grasso, che al suo arrivo dice: "Siamo aperti e inclusivi per tutti quelli che la ...

Assemblea Liberi e Uguali : “Sinistra per i molti e non per i pochi” - Grasso si ispira a Corbyn. La diretta : “Per i molti, non per i pochi“. In occasione dell’Assemblea nazionale – che si svolgerà oggi all’Hotel Ergife di Roma – Liberi e Uguali, la lista della sinistra guidata da Pietro Grasso, sceglie lo slogan del leader laburista Jeremy Corbyn. L’Assemblea discuterà ed approverà le linee programmatiche (emerse nel corso delle iniziative pubbliche svoltesi nel dicembre scorso in tutta Italia) e definirà i criteri e il ...

Agenda con Mussolini in vendita nelle edicole di Firenze - la denuncia di Liberi e Uguali : "E' apologia di fascismo" : I comitati locali pubblicano la foto scattata a Figline Valdarno su Facebook: "Non si può abbassare la guardia"

Agenda di Mussolini in vendita nelle edicole di Firenze - la denuncia di Liberi e Uguali : "E' apologia di fascismo" : I comitati locali di Liberi e Uguali che pubblicano la foto scattata a Figline Valdarno su Facebook: "Non si può abbassare la guardia"

Debolezza per M5S e Forza Italia Torna a crescere Liberi e Uguali. Borsino : Elezioni 4 marzo 2018. Su AffarItaliani.it il Borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affarItaliani.it

Debolezza per M5S e Forza Italia Torna a crescere Liberi e Uguali Borsino del voto - nuovissimi numeri : Elezioni 4 marzo 2018. Su AffarItaliani.it il Borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affarItaliani.it

Laura Boldrini - scontro su Euro e Europa con Stefano Fassina in Liberi e Uguali : 'Penso che l' Europa sia davvero l' unica comunità possibile: senza quella casa comune non potremo avere influenza sul resto del mondo, nessun Paese Europeo da solo potrà competere coi giganti ...

Melilla (Liberi e Uguali). 'Il Ministro Delrio deve revocare l'aumento dei pedaggi autostradali A24 e A25' - Abruzzo in Video : L'autostrada è un'Infrastruttura fondamentale per l'economia abruzzese e laziale e questi aumenti rischiano di essere un'ulteriore mazzata per il settore dell'autotrasporto, per i lavoratori ...

'Liberi e Uguali' - al vaglio le candidature. A Grottammare apre una nuova sede : ... a Grottammare , terza città della provincia per numero di abitanti: segnale questo di una volontà di radicamento nel territorio che è elemento distintivo della nuova forza politica. Sempre a gennaio ...

Lombardia - sinistra pronta a mollare Gori Anche Liberi e Uguali boccia l'alleanza : Giorgio Gori perde i pezzi. La sinistra di Liberi e Uguali, Mdp e Possibile è pronta a mollare il candidato del Pd alle elezioni regionali 2018 della Lombardia. Tra i fautori dello strappo l'ex leader Cgil Antonio Pizzinato e Francesco Laforgia di Mdp Segui su affaritaliani.it

Renzo Ulivieri 'scarica' Liberi e Uguali : 'Ho scelto Potere al Popolo' Video : E' un allenatore di calcio fra i più noti in Italia, ma anche da tempo attivo in politica, stiamo parlando di Renzo Ulivieri: 76 anni, toscano di San Miniato, gia' tecnico di numerose squadre di Serie A e ormai da anni presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è però anche da sempre schierato politicamente a #sinistra. Ulivieri infatti è stato amministratore locale per il PCI prima e per il PDS poi, più di recente è stato candidato al ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - il borsino : Liberi e Uguali prende i voti persi da Renzi : SONDAGGI elettorali POLITICI, verso le Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra oltre il 40% con Pd & Renzi ai minimi storici(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:05:00 GMT)

"Liberi e Uguali" si presenta alla stampa : parte la campagna adesioni : ... istruzione, ricerca; transizione verso una vera modernità, attraverso l'abbandono della dipendenza dai combustibili fossili e la realizzazione di un'economia circolare in cui l'ambiente diventa ...

Partito democratico - fuga dei dirigenti svizzeri verso Liberi e uguali. E la gara elettorale all’estero si annuncia in salita : Claudio Micheloni, senatore e leader storico del Pd in Svizzera si è dimesso. Micheloni si era palesemente schierato per il No durante la campagna per il referendum sulle riforme costituzionali e pochi giorni fa ha lasciato il Partito nel quale è stato eletto all’estero per ben tre legislature a partire dal 2006, quindi pur non avendo con 15 anni di legislatura sulle spalle ed essendo candidabile. La sua uscita ha comportato l’azzeramento del ...