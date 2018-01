: Domanda a @liberi_uguali: che fine ha fatto il contributo programmatico per #LiberieUguali su #pace e #disarmo del… - PasqPugliese : Domanda a @liberi_uguali: che fine ha fatto il contributo programmatico per #LiberieUguali su #pace e #disarmo del… - boborock55 : RT @boborock55: @liberi_uguali @RossMuroni @PietroGrasso @NFratoianni @civati @robersperanza Purtroppo l'unica speranza che date e che fare… - CybFeed : #BreakingNews Liberi e Uguali, al via l'Assemblea - MichelaRostan : RT @RossMuroni: Vogliamo mettere al centro la dignità delle persone. Raggiungerle, ascoltarle, far conoscere loro le nostre proposte, convi… - cobotwitt : LA VERITÀ Liberi e uguali. Bersani: “Parliamo con tutti tranne che con la destra” Non esclusa alleanza con M5S… -

Domani e dopodomani si terranno delle "assemblee aperte" per la selezione dei candidati dial Parlamento. Lo annuncia la coordinatrice della campagna elettorale di Leu, Rossella Muroni, nella relazione introduttiva dell'assise all'Hotel Ergife di Roma. Le liste saranno approvate "entro il 22 gennaio", aggiunge. Un lungo applauso accoglie Grasso, che al suo arrivo dice: "Siamo aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi". Un'alleanza con il dem Zingaretti? Sarà "oggetto di valutazione".(Di domenica 7 gennaio 2018)