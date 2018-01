Leu | Grasso presenta il programma Bersani | ' dialogo con tutti | tranne la destra'

Incubo vittoria Grasso Un governo a guida Leu ci costerebbe 40 miliardi : Un aggravio fiscale per contribuenti e imprese che si può stimare in una forchetta compresa tra i 35 e i 50 miliardi di euro. Questo è il nocciolo del programma elettorale che sarà presentato dal candidato premier Pietro Grasso oggi a Roma. I piatti forti del menu sono, ovviamente, una superpatrimoniale e un'ulteriore stretta antievasione «targate» Vincenzo Visco, eminenza grigia del movimento di Bersani e ...

Grasso - per Leu legge Severino non basta : (ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Non valutiamo solo l'aspetto giudiziario, non basta la legge Severino: vogliamo portare in Parlamento donne e uomini rispettati e rispettabili". Lo dice il leader di Liberi e ...