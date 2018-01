Le première di The 100 | The Originals 5 e Life Sentence hanno una data ufficiale | il

Fargo e The Gifted rinnovati - The Mayor con Lea Michele cancellato : svelata la data première di Legion 2 : Dal TCA press tour giungono grandi novità dalle serie tv in onda: Fargo e The Gifted rinnovati, mentre The Mayor con Lea Michele cancellato e rimosso dal palinsesto della ABC. FX ha inoltre svelato la data prèmiere di Legion 2. L'entusiasmante notizia di Fargo è stata annunciata nel corso del panel di FX, rete via cavo dove la serie va in onda, con Gary Levin di USA Today che ha confermato la produzione di un quarto ciclo di episodi. ...

Online la data prèmiere di The 100 5? Il punto della situazione sulla messa in onda : Da qualche ora circola Online una presunta data prèmiere di The 100 5, con i nuovi episodi a partire da febbraio. La notizia sta mettendo in agitazione i fan, che cercano conferme da fonti ufficiali della serie tv. Lo show post-apocalittico tornerà con la quinta stagione solo quest'anno, a circa sei mesi dal finale della quarta. Tuttavia, dire che The 100 tornerà a febbraio non è corretto, in quanto manca l'ufficialità dal network - o da ...

La midseason première di The Flash 4 ci porta in tribunale : l’alter ego di Barry sarà reso pubblico? : Non stata una buona annata per The Flash 4 e il suo pubblico ma sicuramente le cose peggioreranno con la midseason première in onda a gennaio. La serie con Grant Gustin si prepara a tornare dopo le feste e, in particolare, a partire dal 16 gennaio sempre negli Usa ma potrebbe portare con sé nuovi problemi per il velocista e il suo team. Qualche settimana fa abbiamo lasciato Barry nei guai per via della morte di DeVoe. Il nostro velocista si ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 in Italia nel 2018 : l’annuncio ufficiale e la data prèmiere : Il nuovo anno comincia all'insegna del divertimento: in prima assoluta arrivano Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 in Italia nel 2018. Le serie tv, create da Chuck Lorre, sbarcano come parte integrante del cofanetto Infinity di gennaio. In particolare, per The Big Bang Theory arrivano i primi episodi dell’attesissima undicesima stagione in anteprima assoluta dal 24 gennaio. Il successo eclatante della comedy, una delle più viste e ...

The OA 2 prende forma : Brit Marling posta le prime foto dal set e rivela il titolo della première : Mistero, racconti da brivido e finalmente le nuove riprese: The OA 2 prende forma e proprio ad un anno dalla messa in onda della serie su Netflix, arriva l'annuncio ufficiale e a darlo è proprio Brit Marling. Prairie Johnson ha tanto altro da raccontare e i nuovi episodi di The OA 2 potranno essere in grado di sciogliere i nodi ancora rimasti appesi dal finale della prima stagione della serie. "Eccitata e terrorizzata", questo ha detto Brit ...

The Walking Dead 8×09 in onda a febbraio : il morso cambia tutto per Rick? Le anticipazioni sulla midseason première : The Walking Dead 8x09 in onda a febbraio, oltre due mesi di attesa per i fan della serie e poche speranze a cui appigliarsi. L'ultimo episodio del 2017 per The Walking Dead 8 mette a segno un grande colpo di scena finale per "È così che deve essere". Quest'anno la serie non ha riscosso il successo degli altri anni e quello che è successo in quest'ultimo episodio sicuramente lascia tutti con il fiato sospeso ma più indignati di prima. La ...

The Grand Tour - Vieni con noi alla première a Bologna : The Grand Tour sarà disponibile in streaming per tutti gli utenti Amazon Prime Video a partire dal' 8 dicembre e i nuovi episodi verranno caricati settimanalmente. I clienti iscritti ad Amazon Prime ...

The Grand Tour 2 - uscita in Italia e anteprima : premiere esclusiva durante il Motor Show di Bologna : La seconda stagione di The Grand Tour sarà poi disponibile in streaming per tutti gli utenti Amazon Prime Video a partire dal'8 Dicembre e i nuovi episodi verranno caricati settimanalmente. I clienti ...

The Royals 4 - data della première e video promo : serie a rischio dopo Mark Schwahn accusato di molestie? : Mentre sul suo creatore si sta scatenando una bufera per una lunga serie di accuse di molestie sessuali, The Royals 4 si presenta al pubblico col primo promo ufficiale relativo agli episodi della nuova stagione. Torna su E! la serie dedicata all'immaginaria famiglia reale inglese, creata da Mark Schwahn, già showrunner di One Tree Hill e ora sotto accusa da parte di una ex sceneggiatrice e le principali attrici della serie: al momento nessuna ...