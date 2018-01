Lazio | Immobile da record | è lui il migliore d' Europa E punta ai 36 gol di Higuain

A Ferrara è Immobile Show : poker del centravanti - Lazio batte Spal 5-2 : Potrebbe interessarti anche Spal - SS Lazio LA CRONACA DELLA PARTITA Primo tempo spettacolare al Paolo Mazza di Ferrara. La Spal preme subito sull'acceleratore con un paio di affondi di Lazzari sulla ...

Lazio - Immobile come Signori : 'Ciro il grande' punta la Champions : ROMA - L'ultimo calciatore laziale capace di segnare almeno 20 gol in campionato per due stagioni di fila era stato Giuseppe Signori tra il 1992 e il 1994 . Sono passati 23 anni da quel momento e ...

Lazio - è Immobile-show : 'Il pallone giallo mi mancava... Obiettivo 4° posto. Ringrazio i compagni' : Al termine della partita, Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tenendosi stretto il pallone della gara. Ne aveva già portati a casa, ma mai dopo una quaterna, la prima in carriera: "Sono ...

Poker Immobile - la Lazio vola a Ferrara : E' Ciro Immobile show allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Poker del bomber biancoceleste e Spal al tappeto (nonostante un calcio di rigore inventato e concesso da Tagliavento). Ottima anche la prova ...

Spal-Lazio 2-5 - Immobile si scatena e cala il poker : FERRARA - Ciro il (più) grande. Serviva un segnale, alla Lazio, dopo un mese un po' così. Serviva ricordare al campionato che la Champions è un obiettivo reale, quest'anno, per Inzaghi. E serviva ...

Lazio - Immobile : 'La Scarpa d'Oro? Devo continuare così' : È un Ciro Immobile visibilmente soddisfatto quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta il successo della Lazio sulla Spal, propiziata dai quattro gol dell'attaccante che ora porterà il ...

Il Napoli prosegue la marcia : Verona ko. Lazio - che Immobile! : Koulibaly e Callejon firmano nel finale il 2-0 sugli scaligeri. Grande show (4 reti) dell'attaccante biancoceleste nel 5-2 in casa Spal. Bonucci-gol: Milan batte Crotone. Genoa a segno, secondo squillo consecutivo del Benevento

Lazio - Immobile : quattro reti per sognare : Ferrara - Ciro Immobile si prende tutto: applausi, punti e pallone del match. quattro reti per decidere la sfida, tornare in testa alla classifica marcatori, rilanciare la Lazio in piena orbita ...

Spal-Lazio 2-5 - Immobile show : è poker : FERRARA, 6 gennaio 2017 " La Lazio espugna il Paolo Mazza di Ferrara, battendo la Spal per 5-2 grazie ad uno strepitoso Ciro Immobile , autore di quattro reti, e capocannoniere del campionato con ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona La Lazio vola con Immobile : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Spal-Lazio 2-5 : Immobile segna 4 gol : La Lazio approfitta del pareggio dell'Inter e passa sul campo della Spal. Al 'Mazza' va in scena un 5-2 ricchissimo di emozioni, con la copertina che spetta obbligatoriamente a Ciro Immobile, autore ...

Serie A - volano Napoli e Lazio (4 gol di Immobile) : A Ferrara i biancolesti passano 5-2. Il Napoli soffre un tempo in casa col Verona: poi finisce 2-0. Il Milan vince 1-0 con gol di Bonucci. Impresa Benevento: supera la Samp 3-2 in rimonta

Spal-Lazio 2-5 pagelle - voti e highlights 20^giornata : poker Immobile - magia Luis Alberto (VIDEO) : Spal-Lazio 2-5 pagelle, voti e highlights 20^giornata: poker Immobile, magia Luis Alberto (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... SPAL LAZIO 2-5 pagelle, voti E highlights 20^giornata – Un super Immobile segna quattro reti e permette alla Lazio di battere 5-2 la Spal. Primo tempo frizzante: sblocca il match Luis Alberto, poi subito pari Antenucci. ...

Pagelle Spal-Lazio 2-5 : Immobile travolgente : Pagelle Spal-Lazio – Spal e Lazio hanno regalato molti goal e grandi emozioni nel match valido per la 20^ giornata di Serie A, il contrario di quanto accaduto nella gara di andata. La squadra di Inzaghi ha trovato tre punti nella rincorsa al quarto posto grazie ad un super Immobile. Dopo l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Luis Alberto con un goal ricco di qualità e il pareggio Antenucci ha ristabilito la parità su rigore, ...