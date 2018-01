L’Atalanta non si ferma

Mario Rui : “Non abbiamo fatto del nostro meglio. Complimenti alL’Atalanta” : Intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta e dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole del laterale del Napoli: “Sicuramente fa malissimo l’eliminazione, ci dispiace molto uscire dalla competizione. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Non abbiamo fatto del nostro meglio, dobbiamo fare i Complimenti ...

Napoli sconfitto a causa del turnover? Non proprio - anche L’Atalanta aveva tanti titolari in panchina… : Dopo la sconfitta del Napoli di ieri sera al San Paolo contro l’Atalanta, si è fatto un gran parlare delle scelte di Maurizio Sarri. Da più parti si è parlato di una sconfitta dettata dal turnover partenopeo, ma va detto per dover di cronaca che anche l’Atalanta aveva tanti big in panchina ieri sera. Spinazzola ed Hataboer, esterni titolari della squadra di Gasperini, hanno guardato da fuori l’incontro, solo un breve spezzone ...

Il Genoa non ci sta ed alza la voce : la FOTO su Twitter dopo la sconfitta contro L’Atalanta : 1/18 ...

Calciomercato Juventus - non solo Caldara : piace anche Cristante delL’Atalanta : Calciomercato Juventus, non solo Caldara: piace anche Cristante dell’Atalanta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, NON solo Caldara – La Juventus continua nel suo progetto di prendere i giovani italiani forti. Dopo aver messo le mani ormai su Mattia Caldara ed esser in pole position per Leonardo Spinazzola, c’è un altro ...

L’Atalanta non riesce più a vincere in trasferta : Gasperini lancia l’allarme : L’Atalanta ha interrotto la sua striscia di risultati positivi confermando il fatto che in campionato fa fatica a vincere in trasferta. L’ultimo successo lontano da Bergamo risale a maggio scorso. Gian Piero Gasperini ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dichiarato: “Quella di oggi è una sconfitta che racchiude il nostro momento, facciamo qualche disattenzione di troppo. E’ un peccato, perché perdiamo troppe ...

A Gasperini non piace la sua rosa : incredibile ma vero - il tecnico delL’Atalanta sorprende tutti : Dopo la vittoria ottenuta contro il verona, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha sorpreso tutti rilasciando delle dichiarazioni di insofferenza verso la sua rosa: “Ho una rosa troppo lunga, formata da 26 giocatori. Nel calcio si gioca in undici, più tre subentranti, così sono troppi. Non è una cosa che mi piace o che voglio io, perché questa squadra sarebbe buona per il rugby, ci sono le basi per creare ...