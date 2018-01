LA POSTA DEI LETTORI Ravenna e Cina Solo chi investe in ciò che gli altri non vedono

ARISA CAMBIA LOOK/ La risPOSTA alle critiche dei fan : "Cosa c'è di male a sentirsi felici?" : ARISA ha CAMBIAto LOOK, scegliendo, per la prima volta, i capelli lunghi. Alcuni fans, però, non hanno apprezzato questa scelta e la cantante ha risposto alle critiche.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:33:00 GMT)

ARISA CAMBIA LOOK/ La risPOSTA alle critiche dei fans : "Volevo i capelli lunghi fin da piccina..." : ARISA ha CAMBIAto LOOK, scegliendo, per la prima volta, i capelli lunghi. Alcuni fans, però, non hanno apprezzato questa scelta e la cantante ha risposto alle critiche.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:12:00 GMT)

"Renzi vuole abolire il canone? ProPOSTA demenziale - così la Rai diventerà il servizio dei politici". Il presidente dell'Upa a Prima : "demenziale, confusa, contraddittoria, demagogica, elettoralistica". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa, l'associazione che raggruppa i grandi utenti pubblicitari, definisce la Proposta avanzata dal segretario del Pd Matteo Renzi di abolire il canone Rai. In un'intervista a Prima Comunicazione spiega: "Sono stupefatto dell'accanimento che Renzi ha mostrato e continua a mostrare nei confronti della Rai come se fosse roba ...

Programmi tv 2018 : quando iniziano Amici - C’è POSTA per te - Uomini e Donne - Isola dei famosi - Sanremo - The Voice… : quando inizieranno in tv i Programmi nella prima parte dell’anno (2018)? Chi li condurrà? Ecco le date o i mesi di partenza (suscettibili ovviamente di variazioni perché i palinsesti sono sempre “vivi” e mutevoli…) e il cast tra presentatori e/o ospiti. Meraviglie-La penIsola dei tesori 2018 quando inizia, gli ospiti Alberto Angela torna in prima […] L'articolo Programmi tv 2018: quando iniziano Amici, C’è ...

Inter-Lazio - polemica con Lippi : ecco la risPOSTA DEI tifosi nerazzurri [FOTO] : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...

InterRail nel Bonus18 : la proPOSTA DEI Pischelli In Cammino : Amo la politica perché è l'arte attraverso la quale una società progredisce, si regola e si evolve. Io la immagino come un'orchestra, un insieme di strumenti musicali, diversi per qualità e numero, necessari all'esecuzione di una composizione musicale.Oggi non se la passa bene perché, come ogni forma d'arte, dipende da chi se ne fa interprete. A volte l'artista è bravo e a volte non lo è. Tutto ...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas al ristorante - Luca Telese : “La sua risPOSTA ha qualcosa di folle” : ANTONINO CANNAVACCIUOLO, Blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterfech, multato dai carabinieri(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:01:00 GMT)

Etruria - Carrai e la pressione per interPOSTA persona ‘nel rispetto dei ruoli’ : La frase chiave della mail di Marco Carrai (detto Marchino,) a Federico Ghizzoni, mostrata oggi dall’ex amministratore di Unicredit in Commissione banche, è “nel rispetto dei ruoli”. Il problema di Matteo Renzi è che questa frase somiglia tanto a una litote, cioé la figura retorica che usa una negazione per esprimere un giudizio di senso contrario. La litote si usa spesso per rendere meno cruda un’affermazione o un giudizio. La frase “nel ...

Isola dei Famosi 2018 - il principe Emanuele Filiberto smentisce. Botta e risPOSTA con uno degli autori : La febbre dell’Isola dei Famosi 2018 sale sempre di più. Il toto nomi per conoscere il cast è già partito, e Chi il settimanale di Alfonso Signorini aveva giorni fa rivelato che anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe volato in Honduras. Il principe Emanuele Filiberto smentisce: “Non vado in Honduras” Ma è proprio di questi giorni la smentita ufficiale del principe che dal suo profilo Twitter fa sapere che non ...

Corteo antifascista dei centri sociali in Piazza Duomo : "RisPOSTA alle aggressioni fasciste" : Un centinaio di ragazzi e ragazze dei centri sociali si sono ritrovati in Piazza Duomo alle 18.30 per manifestare contro il fascismo. "Nel giorno del ricordo di Piazza Fontana, una manifestazione ...

Napoli - la proPOSTA DEI commercianti : 'A San Gregorio Armeno accesso a numero chiuso' : D'accordo, l'invasione di turisti è piacevole, contribuisce al rilancio d'immagine e anche a quello economico della città. Però bisogna saperla affrontare nel modo giusto, e ai Decumani sono convinti ...

L'Agcom ad Amazon : deve applicare il contratto di lavoro dei servizi POSTAli : Non più solo colosso dell'e-commerce, per L'Agcom - l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - ora Amazon è anche un operatore postale perché è attività postale il servizio di consegna che ha ad ...