La più grande rivale di Erdoğan in Turchia

Tournée 4 Trampolini 2018. Hannawald non è più solo : è Grande Slam per Kamil Stoch! : Due, quattro, sei. I numeri magici sono i primi tre multipli del 2 in questa fantastica cavalcata, annunciata ma, sul campo, tutt’altro che scritta di Kamil Stoch nella Tournée dei 4 Trampolini 2018. Stoch è il secondo atleta della storia a vincere tutte e quattro le gare del Torneo più prestigioso e antico di questo sport. Prima di lui, 15 anni fa, c’era riuscito il tedesco Sven Hannawald. Quattro sono le vittoria che bisogna ...

DOOGEE BL12000 debutta con la batteria più grande di sempre : 90 ore di chiamata : Debutterà lunedì 8 gennaio lo smartphone con la maggiore autonomia di sempre, che garantisce 90 ore di autonomia in chiamata. L'articolo DOOGEE BL12000 debutta con la batteria più grande di sempre: 90 ore di chiamata è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Calcolato il numero primo più grande della storia - è lungo 118 chilometri : Pace ha scoperto il suo numero primo record nell'ambito del progetto Great Internet Marsenne Prime Search, con il quale centinaia di volontari si dilettano in tutto il mondo a cercare numeri primi. ...

Il Cardarelli come nessuno lo ha mai visto : il docu-web che racconta la realtà del più grande ospedale del Mezzogiorno : Un punto di vista inedito e alternativo sul più grande ospedale del Mezzogiorno d’Italia. Il Cardarelli come nessuno lo ha mai visto. Verrà presentato mercoledì 10 gennaio il docu-web «IN PRIMA LINEA», realizzato da “VocediNapoli” e sostenuta dalla direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera. Obiettivo degli autori Ciro Cuozzo e Mario Titone, quello di dare modo a tutti di conoscere quali sacrifici e quanta abnegazione vi sia da parte di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : la grande classica più attesa. Hirscher l'uomo da battere - De Aliprandini può ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden , prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : la grande classica più attesa. Hirscher l’uomo da battere - De Aliprandini può sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena una delle gare più amate dagli sciatori, una delle grandi classiche per questa specialità, da molti è ritenuto il Gigante per eccellenza. Come ogni anno si preannuncia un grande spettacolo sperando che le condizioni meteo siano favorevoli. Il grande favorito della vigilia è ...

E' morto Carlo Pedretti - il più grande esperto di Leonardo Da Vinci : ... sull'Adorazione dei Magi e sulla Battaglia di Anghiari: 74 anni di studi su Leonardo" ricorda Vezzosi definendo il professor Pedretti "lo studioso di Leonardo più famoso al mondo e riconosciuto come ...

LUCA CAPUANO E CARLOTTA LO GRECO/ Un calvario finito grazie all'amore : "I figli la forza più grande" : LUCA CAPUANO e CARLOTTA Lo GRECO, torna a parlare la coppia dopo la malattia, un tumore, che ha colpito la donna: "Ho attraversato mesi di fatica e di dolore"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Ariana Grande : le citazioni più belle delle sue canzoni : In questi anni Ariana Grande ha sfornato una hit dietro l’altra. Da “Problem” fino a “Dangerous Woman”, passando per “One Last Time”. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto le citazioni più belle delle sue canzoni, tutte da cantare come se non ci fosse un domani insieme alle tue amiche! [arc id=”ab97d4ba-4ea6-412a-896e-f988250befe4″] I video di Ariana Grande li trovi in rotazione su MTV Music, canale 704 di ...

LAURA FREDDI È MAMMA/ Foto - è nata Ginevra : dopo i sacrifici arriva il regalo più grande per la coppia! : LAURA FREDDI è diventata MAMMA, nella giornata di ieri è nata la piccola Ginevra, ecco la Fotografia con il fiocco rosa e l'estrema gioia della conduttrice romana.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:05:00 GMT)

VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO/ Video - Camilleri racconta il sito archeologico più grande del mondo (Meraviglie) : Video, la VALLE dei TEMPLI di AGRIGENTO racchiude al suo interno tantissimi segreti. Uno di questi è quello relativo all'orientamento dei vari TEMPLI in direzione est. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:03:00 GMT)

Donald Trump - il presidente che ‘ce l’ha più grande’ : Gli Stati Uniti d’America hanno indubbiamente conosciuto, lungo i loro quasi 242 anni di storia, grandi presidenti. Ed ormai da quasi un anno sono governati da un presidente che grande sicuramente non è – anzi, da un presidente che non perde occasione per dar prova d’una piccineria senza fondo – ma che, in compenso, “ce l’ha più grande”. Non vi è infatti dubbio alcuno: dotato d’un ego tanto sproporzionato quanto, in ultima analisi, ...

Adriano Celentano è il Messia ma (però) Gesù Cristo è più grande lui : E così Celentano canta Azzurro: la canzone italiana più cantata al mondo. Prima. Davanti anche a Nel blu dipinto di blu , volgarmente detta 'Volare', quella di Domenico Modugno. Se avete correzioni, ...

“Il mio bottone è più grande del tuo” : 5 frasi clamorose di Trump presidente : Di frasi shock Donald Trump ha riempito Twitter e non solo. Specialmente a cavallo della sua campagna per le primarie del Partito Repubblicano dal 2014 e poi nel durissimo e spietato percorso contro Hillary Clinton verso le elezioni del novembre 2016. L’ultima, che farebbe davvero ridere se non toccasse i temi del conflitto nucleare, è passata sempre dal social dell’uccellino: riferendosi al discorso di Capodanno del leader nordcoreano Kim ...