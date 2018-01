La neve blocca gli aerei a New York, ritardi e cancellazioni. Sui social critiche ad Alitalia (Di domenica 7 gennaio 2018) ... neve e gelo che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti non accenna a passare e sta creando il caos negli aeroporti di New York, tra i terminal più frequentati al mondo. Migliaia di voli hanno ... Leggi la notizia su repubblica (Di domenica 7 gennaio 2018) ...e gelo che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti non accenna a passare e sta creando il caos negli aeroporti di New, tra i terminal più frequentati al mondo. Migliaia di voli hanno ...

Maltempo : tecnico bloccato in alta montagna dalla neve : Il soccorso alpino di Domodossola e quello della Guardia di Finanza stanno salendo ai 1700 metri della Colmine, una montagna sopra Crevoladossola (Vco), per recuperare un tecnico di telefonia mobile che e' rimasto bloccato nella zona a causa della neve. L'uomo era stato accompagnato in quota da un elicottero per alcuni controlli a una cella telefonica. Il peggioramento del tempo non ha permesso all'elicottero di tornare a ...

neve fino a due metri nel weekend - a Cervinia 12mila turisti bloccati. Livigno - terrore in seggiovia : Sono 12mila i turisti bloccati a Cervinia, in Valn d'Aosta, dove in 24 ore sono caduti due metri di Neve. L'emergenza per pericolo valanghe ha portato alla chiusura della strada regionale della Valtournenche. Intanto una nota del Comune sconsiglia a residenti e turisti di stare all'aperto. Le forti nevicate che oggi sembrano aver dato tregua dovrebbero continuare nel fine settimana. Per l'Epifania sono infatti previste ...

Bufera di neve in Austria : sciatori bloccati sulle seggiovie : Forti raffiche di vento e bufere di neve in Austria, flagellata in questi giorni dalla tempesta Burglind. Un video pubblicato sulla pagina Facebook Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich mostra la drammatica situazione in cui si sono trovati gli sciatori mercoledì pomeriggio nella stazione sciistica di Gaschurn, nel Vorarlberg, a 1700 metri.Gli sciatori sono rimasti bloccati per diverso tempo sulla seggiovia in balia delle forti raffiche di ...

Maltempo : militare USA con tre figli bloccato dalla neve - recuperato dai carabinieri : I carabinieri di Aviano (Pordenone) in servizio sul comprensorio sciistico di Piancavallo (Pordenone) hanno prestato soccorso sulla via Barcis a un militare della base Usa e i suoi familiari: l'uomo, i tre figli, la moglie e la suocera sono rimasti bloccati con la propria vettura nella neve. In inverno la via per Barcis viene chiusa in via precauzionale proprio a causa della neve. Il giovane è riuscito a mettersi in contatto con i militari ...

Maltempo - il sindaco di Filettino : "A Campo Staffi non c'è nessun villeggiante rimasto bloccato dalla neve" : Con una nota il sindaco di Filettino interviene sulla notizia riguardante dei villeggianti rimasti bloccati a Campo Staffi. "A volte le sbagliate notizie – commenta il sindaco Paolo De Meis- possono creare degli inutili allarmismi, sottolineo che a Campo Staffi non c'è nessun villeggiante rimasto bloccato dalla neve, la strada provinciale SP28 che collega Filettino a Campo Staffi è accessibilissima ed il piazzale della stazione sciistica è ...

Incidenti in montagna : bloccato dalla neve in valle Bognanco - salvato escursionista : Un escursionista trovatosi in difficoltà presso l'alpe Monscera, in valle Bognanco, a circa 2 mila metri, è stato tratto in salvo questa mattina dal soccorso alpino. L'uomo è rimasto bloccato a causa della forte nevicata della notte. Una squadra di sciatori del Cnsas lo ha raggiunto e riportato a valle in mattinata. L'articolo Incidenti in montagna: bloccato dalla neve in valle Bognanco, salvato escursionista sembra essere il primo ...

Maltempo Sardegna : polemica nel Nuorese - spazzaneve bloccati : Polemiche nel Nuorese dopo le forti nevicate: i mezzi della Protezione civile che dovevano entrare in azione per liberare le strade sono rimasti bloccati per un problema burocratico, nello specifico riguardante le mansioni contrattuali degli operai forestali. Non si è fatta attendere la reazione dei sindaci di Fonni e Desulo, Daniela Falconi e Gigi Littarru, che contavano di poter utilizzare gli spazzaneve assegnati ai rispettivi Comuni un mese ...