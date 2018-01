La maxi evasione delle imprese Non dichiarati 93 miliardi all' anno

Depositi petroliferi sequestrati - maxi evasione fiscale : Sequestri in 13 Depositi petroliferi di Eni per una presunta maxievasione . SI rischia di rimanere senza gasolio e benzina e carburante

Fisco - maxi evasione Eni : sequestro depositi petroliferi in 13 regioni : I finanzieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura capitolina, hanno eseguito il sequestro preventivo dei sistemi di misurazione di prodotti petroliferi installati in numerosi ...

maxi evasione del Fisco - sequestrati depositi petroliferi : 18 indagati : I finanzieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura capitolina, stanno procedendo al sequestro preventivo dei sistemi di misurazione di prodotti petroliferi installati in numerosi ...

maxi evasione fiscale sulle accise - la Guardia di Finanza sequestra depositi e raffinerie dell'Eni : 18 indagati : Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, stanno procedendo al sequestro preventivo dei sistemi di misurazione di prodotti petroliferi installati presso numerosi depositi e raffinerie di Eni, situati in 13 Regioni, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma.Il provvedimento di sequestro, spiega la Guardia di ...