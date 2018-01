La Juve resta in scia del Napoli

Juventus - lo Schalke conferma : “Pjaca da noi. E magari ci resta…” : Juventus, lo Schalke conferma: “Pjaca da noi. E magari ci resta…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, LO Schalke conferma – Ormai non ci sono più dubbi. Marko Pjaca è un nuovo giocatore dello Schalke 04. La Juventus ha perfezionato la cessione a titolo temporaneo del proprio attaccante, di rientro dopo il grave infortunio al ...

Calciomercato : Suning blocca l'Inter - il Milan vende - la Juve presta Pjaca : Sul fronte rossonero, inoltre, le notizie arrivano dal mondo finanziario: il Milan difficilmente rifinanzierà con il fondo Highbridge il debito da 303 milioni di euro contratto con un altro fondo d'...

Conte niente Chiellini - resta alla Juve : (ANSA) - ROMA, 2 GEN - ''Chiellini vuole chiudere la sua carriera alla Juventus''. alla vigilia del big-match di Premier League contro l'Arsenal, il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, smentisce le ...

Verona-Juventus 1-3 - Allegri : "Prestazione non all'altezza". Pecchia : "Orgoglioso dei miei ragazzi" : Verona-Juventus 1-3, Allegri- La Juventus, al Bentegodi, ha vinto per 3 a 1 . Al termine del match, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "E' importante che ...

Verona-Juventus 1-3 : si sblocca Dybala - doppietta decisiva per restare in scia del Napoli : (a breve il servizio completo) LA CRONACA LE FORMAZIONI: VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, ...

Allegri : "Mandzukic resta alla Juve" : (ANSA) - TORINO, 29 DIC - "Mandzukic non mi chiederà consigli sulla Cina: rimarrà alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne sul nascere le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'attaccante via da ...

Totti : 'Roma candidata allo scudetto'. De Rossi : 'La favorita resta la Juve' : Più freddo sull'argomento De Rossi a Sky Sport: ' Vincere è una parola di cui non si deve abusare. Me l'ha insegnato un allenatore a cui devo tanto e che stimo molto: Antonio Conte. Sono due anni che ...

Calciomercato Juventus - Spinazzola resta all'Atalanta fino a giugno : Calciomercato Juventus, Spinazzola – La Juventus continua la sua marcia in campionato, a caccia del Napoli capolista. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà a Verona contro i gialloblu di Fabio Pecchia. Ma allo scoccare del nuovo anno, si ...

Rom - De Rossi : 'La Juve resta la più forte.Giù le mani da Dzeko e Di Francesco' : Il primo a volerlo fare è il capitano Daniele De Rossi, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: Partiamo dallo Juventus Stadium: lì si continua a perdere. ...

Szczesny : "Juve - spero di restare a lungo. Schick? Mi ha tirato addosso - errore suo" : Il portiere polacco, erede di Buffon in bianconero, vuole sfruttare il suo momento ma pensa soprattutto al futuro che lo attende

Benatia - colpo dell'ex. Resta solo la Juve sulla scia del Napoli : nostro inviato a TorinoLa Juventus fa valere la legge degli ex e stende la Roma in una sfida dal sapore scudetto anche perché di fronte ci sono le due squadre che giocheranno gli ottavi di Champions. Ma è la Signora a Restare in scia al Napoli, che pure dalla grande Europa è uscito rovinosamente. La vittoria bianconera è firmata da tre che hanno vestito il giallorosso. Benatia segna il gol partita; Szczesny lo protegge con tre parate ...

Juventus - Allegri : "Sono contento della prestazione di Dybala" : Allegri – "C'è da fare i complimenti ai ragazzi per la partita che hanno fatto. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara per intensità e trame di gioco. Nel secondo tempo è venuto fuori il Genoa. Abbiamo aspettato un po' e ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : la Juventus suona la nona - Brescia e Tavagnacco restano in scia : La Juventus continua la propria marcia in vetta alla classifica della Serie A femminile di Calcio: le bianconere hanno maramaldeggiato in casa del Ravenna vincendo a mani basse per 0-5, mantenendo così tre punti di margine sul Brescia, vittorioso per 4-1 nella sfida interna contro la Roma. A cinque lunghezze dalla capolista troviamo il Tavagnacco, capace di passare per 0-1 sul difficile campo del Valpolicella. Dietro queste tre squadre ormai ...