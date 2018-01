La Iena Giarrusso rinuncia a candidarsi con i grillini

La Iena Giarrusso : "Bellissima la proposta M5S - ma preferisco la tv" : La " Iena " Dino Giarrusso , indicato come possibile candidato M5S alle prossime Politiche, ha deciso di rinunciare alla corsa al seggio, preferendo continuare nel suo impegno televisivo. Via Facebook, ...

Gianluigi Paragone candidato con M5S. Con lui anche la Iena Dino Giarrusso : Gianluigi Paragone Da La7 ai Cinquestelle. Stavolta i numeri non contano, i voti invece sì. Quello compiuto da Gianluigi Paragone è un passaggio significativo: dopo essere stato estromesso dai palinsesti della rete terzopolista, l’ex conduttore de La Gabbia si è lanciato su un’altra rete: quella politica del M5S. Addio al piccolo schermo, quindi. Il giornalista, infatti, ha confermato in queste ore la propria decisione di candidarsi ...

"Non mi candido più - resterò una Iena ". Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle : La Iena Dino Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle . È lui stesso ad annunciarlo con un post sulla sua bacheca facebook. "Credo che servire il proprio paese sia bellissimo, e per questa ragione ho valutato molto seriamente la proposta di candidarmi al Parlamento. Dopo giorni di riflessione, però, sono giunto alla conclusione che la cosa più utile che io possa fare - oggi - sia continuare a fare il mio ...

Gianluigi Paragone candidato con M5S. Con lui anche la Iena Dino Giarrusso : Gianluigi Paragone Da La7 ai Cinquestelle. Stavolta i numeri non contano, i voti invece sì. Quello compiuto da Gianluigi Paragone è un passaggio significativo: dopo essere stato estromesso dai palinsesti della rete terzopolista, l’ex conduttore de La Gabbia si è lanciato su un’altra rete: quella politica del M5S. Addio al piccolo schermo, quindi. Il giornalista, infatti, ha confermato in queste ore la propria decisione di candidarsi ...

La Iena Giarrusso : Io candidato del M5S? Smentisco ma lo valuterei : Dino Giarrusso, noto volto televisivo, smentisce la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle. Ma non esclude questa possibilità per il futuro.Nel giorno in cui si chiudono le candidature alle prossime elezioni sul sito del Movimento 5 Stelle, con annesso down del sistema, spunta un nome piuttosto noto. A lanciare la bomba è Dagospia che, con una flash news, annuncia la discesa in campo dell'ex direttore di Sky Emilio Carelli, del ...