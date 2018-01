Juventus | Matuidi | ' Vittima di razzismo durante la gara | non posso lasciar correre'

Juventus - i nuovi alla ribalta : Douglas Costa e Matuidi decisivi nel derby : Torino, 4 gennaio 2018 - Il nuovo anno non si poteva aprire in maniera migliore per la Juventus . Tonica e brillante la Signora ammirata contro il Torino , parso davvero poca cosa di fronte allo ...

LIVE Hellas Verona- Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-1. Matuidi in gol - Higuain si divora il raddoppio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus , posticipo della 19giornata della Serie A 2017-2018. È una partita importante per i bianconeri, che vogliono rimanere nella scia del ...

Gol Matuidi - Juventus subito in vantaggio : Higuain spacca il palo [VIDEO] : Gol Matuidi – Si sta giocando l’ultima gara valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Juventus che si stanno affrontando in una gara importante per salvezza e scudetto. Inizio super per la squadra di Allegri, ‘sassata’ di Higuain che colpisce il palo, Matuidi è bravo a farsi trovare pronto e portare in vantaggio la Juventus. La squadra di Pecchia adesso chiamata alla reazione. Gol Matuidi ...