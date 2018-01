Juventus | lesione distrattiva ai flessori della coscia destra per Dybala

Infortunio Dybala/ Juventus news - lesione ai flessori della coscia : niente vacanze - previsti nuovi esami : Paulo Dybala si è infortunato durante il match Cagliari - Juventus: per lui lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, rischia 40 giorni di stop!.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:57:00 GMT)

Juventus - per Dybala lesione distrattiva ai flessori della coscia destra : Juventus, per Dybala lesione distrattiva ai flessori della coscia destra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dybala – L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica. IL BOLLETTINO MEDICO PER Dybala L’analisi “ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. ...

INFORTUNIO DYBALA/ Juventus news - lesione distrattiva ai flessori della coscia : tornerà con il Tottenham? : Paulo DYBALA si è infortunato durante il match Cagliari - Juventus: per lui lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, rischia 40 giorni di stop!.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Juventus news - per Dybala lesione distrattiva ai flessori : Torino, 7 gennaio 2017 - Sono ancora incerti i tempi, per il recupero di Paulo Dybala , uscito (in lacrime) per infortunio durante il secondo tempo di Cagliari-Juventus . L'attaccante argentino è ...

Infortunio Dybala/ Juventus news - lesione distrattiva ai flessori della coscia : rischia 40 giorni di stop! : Paulo Dybala si è infortunato durante il match Cagliari - Juventus: per lui lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, rischia 40 giorni di stop!.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:46:00 GMT)

Juventus - il bollettino ufficiale : per Dybala lesione media. Rischia 40 giorni di stop : TORINO - Il bollettino ufficiale non è né bello né brutto, perché di fatto conferma che il problema muscolare di Paulo Dybala non è cosa da poco, ma resta di lieve-media entità. Insomma, più o meno ...

Juventus - nessuna lesione per Mandzukic : Allegri tira un sospiro di sollievo : Juventus, nessuna lesione per Mandzukic: Allegri tira un sospiro di sollievo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, nessuna lesione PER Mandzukic – Dopo la vittoria contro il Benevento, la Juventus ha trascorso momenti di apprensione per le condizioni fisiche di Mario Mandzukic. Il croato era entrato in campo solo negli ultimi minuti della sfida ...