Juventus | Emre Can potrebbe arrivare subito | il Liverpool spinge per Keita

Calciomercato Juventus/ News - Coutinho al Barcellona frena l'arrivo di Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Coutinho si trasferisce dal Liverpool al Barcellona frenando la cessione di Emre Can ai bianconeri.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Emre Can non fa andare in ferie Marotta : TORINO - C'è una Juventus che non va in vacanza. Perché mentre staff tecnico e giocatori, come da regolamento, godranno di sette giorni di riposo, coloro i quali si occupano di mercato non andranno in ...

Juventus - fatta per Emre Can : super stipendio per 4 anni. Addio a Khedira : Juventus, fatta per Emre Can: super stipendio per 4 anni. Addio a Khedira Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, fatta PER Emre CAN- Come accennato nelle score ore, la Juventus sembrerebbe esser ormai ad un passo da Emre Can. Il centrocampista tedesco di origine turca, ha già accettato la proposta della società bianconera. e si trasferirà a Torino a ...

Calciomercato Juventus - si attende la firma di Emre Can : cifre e dettagli del contratto! E su Darmian… : Calciomercato Juventus – Chiudere questo periodo di tour de force con una vittoria a Cagliari per non rovinare quanto di buono costruito: questa la richiesta di Allegri ai suoi ragazzi per la sfida di questa sera con i sardi, l’ultima prima della sosta. Il tecnico livornese chiede quindi un ultimo sforzo alla sua squadra prima di staccare la spina. Chi invece non potrà godersi le vacanze è la dirigenza bianconera, visto che siamo in ...

Calciomercato Juventus : Emre Can arriva a giugno a parametro zero : Emre Can ormai può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il centrocampista classe ’94, infatti, arriverà a giugno a parametro zero dopo essersi svincolato dal Liverpool, club con il quale già da tempo era in rotta a causa di divergente riguardo al rinnovo contrattuale. Un colpo importante low-cost per i bianconeri che, dopo aver provato invano per un paio di stagioni a portarlo alla corte della Vecchia Signora ...

Juventus - Allegri svela tutto : le indicazioni su Mandzukic - Buffon - Dybala e Emre Can : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Cagliari, match da non sottovalutare per il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “De Sciglio della partita? Non credo, insieme a Buffon e Cuadrado. In dubbio Marchisio e Sturaro. Il Cagliari? Squadra in salute, che riparte molto bene. Hanno fatto una buona gara a Bergamo. Vietato distarsi. Sarà una gara da vincere. ...

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : ecco quando arriva! : Calciomercato Juventus – La telenovela legata al futuro di Emre Can potrebbe presto concludersi con un lieto fine per la Juventus. Il club bianconero infatti si appresta a mettere a segno un colpo importante, non per gennaio ma per giugno. Il centrocampista tedesco, infatti, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, ha scelto la Juve e quindi, salvo sorprese, la prossima estate si trasferirà a Torino a parametro zero. ...

Calciomercato Juventus - il Liverpool blocca Emre Can : l’affare slitta a giugno : Calciomercato Juventus, il Liverpool blocca Emre Can: l’affare slitta a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, IL Liverpool blocca Emre CAN – Niente Emre Can per la Juventus, almeno a gennaio. Il Liverpool infatti pare abbia dato un deciso stop alla trattativa. Come riportato da SportMediaset, l’affare si farà ...

Calciomercato Juventus - il punto sull’affare Emre Can. Alex Sandro ai saluti - si lavora per il sostituto : Calciomercato Juventus – La priorità della Juventus per questo mercato di gennaio era quella di mandare a giocare Marko Pjaca. Il club bianconero è riuscito a sbrogliare la questione in maniera rapida raggiungendo un accordo con lo Schalke 04. L’attaccante croato, che da oggi sarà in Germania per visite e firma sul contratto, si è trasferito con la formula del prestito secco (oneroso) per sei mesi sulla base di 1 milione di euro e ...