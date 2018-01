Juventus | Barzagli | ' Vittorie come queste ti fanno vincere il campionato'

CALCIOMERCATO Juventus/ News - la dirigenza vuole rinnovare con Chiellini e Barzagli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:31:00 GMT)

Juventus - Barzagli promuove Benatia : “E’ il nuovo Bonucci. Dybala? Calo fisiologico” : Juventus, Barzagli promuove Benatia: “E’ il nuovo Bonucci. Dybala? Calo fisiologico” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Barzagli promuove Benatia – Andrea Barzagli rimane sempre uno dei giocatori imprescindibili per la Juventus di Max Allegri. A 36 anni continua ad essere importante per il club di Corso Galileo Ferraris. Il ...

Juventus - Barzagli : "Benatia vale Bonucci. Dybala non è cambiato" : Al momento la Juve non è in testa, comanda l'Inter e l'immediata inseguitrice è il Napoli: "È un campionato molto più equilibrato - prosegue il campione del mondo - con diverse squadre di grande ...

Juventus - Barzagli : 'Benatia il nostro nuovo Bonucci. Rinnovo? Ne stiamo parlando' : "C'era la voglia di tornare ad essere la vera Juventus - spiega il difensore ai microfoni di Sky Sport 24 -. La cosa più importante è che abbiamo ricominciato a far fatica, sapendo soffrire. Credo ...

Juventus - senti Barzagli : il sostituto di Bonucci - lo scudetto ed il “ritorno” dei bianconeri : Un mese fa aveva mandato un chiaro segnale al gruppo: bisognava tornare a essere la vera Juventus, a capire cosa significhi indossare la maglia bianconera. Andrea Barzagli ha colto nel segno, perche’ da allora la “Signora” ha ripreso a essere solida e vincente. “Non c’e’ stato solo il mio messaggio, anche il mister ci ha messo molto del suo – ha spiegato il difensore toscano ai microfoni di Sky Sport 24 ...

Calciomercato Juventus - Barzagli in scadenza : deciso il suo futuro : Andrea Barzagli, nonostante la carta identità segni 36 anni, continua ad aessere prezioso per la Juventus visto che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Il difensore bianconero inoltre è diventato un uomo spogliatoio, un senatore pronto ad aiutare i giovani e i nuovi arrivati ad addentrarsi nel mondo Juve. L’ex Wolfsburg ha il contratto in scadenza a giugno. Inizialmente si pensava che Barzagli si potesse ritirare ma ...

Juventus - Barzagli e Chiellini vicini al rinnovo. Dubbi su Alex Sandro : Juventus, Barzagli e Chiellini vicini al rinnovo. Dubbi su Alex Sandro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Barzagli E Chiellini vicini AL RINNOVO – La Juventus prepara la prossima sfida di campionato al Bologna, pensando anche un po’ al futuro. I bianconeri infatti a breve saranno alle prese con alcuni rinnovi di giocatori importanti ...

Rinnovi Juventus : difesa blindata con Barzagli e Chiellini. Dubbi a sinistrra : ... forte della sua laurea magistrale in Economia e Commercio. INTRIGO ALEX SANDRO Un capitolo a parte meritano i casi Asamoah e Alex Sandro . Sì, perché le intenzioni dei due esterni non sempre sono ...

Infermeria Juventus - le ultime sulle condizioni di Buffon - Chiellini e Barzagli : Infermeria Juventus – Conquistato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, per la Juventus è già tempo di pensare al big match di campionato con l’Inter, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Allegri dovrà valutare le condizioni degli acciaccati. Il tecnico livornese potrà contare nuovamente su Chiellini, che ha recuperato dal virus intestinale che lo ha costretto a saltare la trasferta di Atene. Saranno ...

Video/ Olympiacos Juventus (0-2) : highlights e gol della partita. Parla Barzagli (Champions League girone D) : Video Olympiacos Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita che si è giocata al Georgios Karaiskakis, valida per la sesta giornata del girone D di Champions League(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 10:23:00 GMT)

Juventus - Barzagli ricompatta il gruppo : il suo discorso prima di Napoli : Juventus, Barzagli ricompatta il gruppo: il suo discorso prima di Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Barzagli ricompatta IL gruppo – La sfida contro il Napoli al ‘San Paolo’ ha rilanciato la Juventus. I bianconeri hanno vinto una sfida sicuramente importante per il prosieguo della stagione. grazie al gol di Higuain si portano ...

Formazioni ufficiali Juventus-Barcellona : non c’è Messi - Barzagli terzino : Formazioni ufficiali Juventus-Barcellona – La Juventus, dopo il ko rimediato in campionato contro la Sampdoria, proverà a rialzare la testa questa sera con il Barcellona, nel big match valido per la 5^ giornata della fase a gironi di Champions League. Ai bianconeri serve una vittoria per ottenere il pass per gli ottavi con un turno di anticipo. Il Barcellona dal canto suo vuole vendicare il 3-0 subito lo scorso aprile ai quarti di finale. ...

Juventus - Barzagli : 'Aver vinto sei scudetti non significa che tutto sia dovuto' : TORINO - ' Il mister ci ha fatto notare due, tre cose e basta: ripartiamo. Sappiamo quello che in questo momento ci può mancare e di conseguenza dobbiamo lavorare di più sull'aspetto mentale, di ...

Juventus - Barzagli : 'Troppi gol subiti - così perdiamo lo scudetto' : Sono questi alcuni dei temi principali affrontati dal difensore della Juventus Andrea Barzagli nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Sul momento della Juventus "Il mister ...