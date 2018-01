Juve | Barzagli | ' Partita tosti | vittorie così ti fanno vincere lo scudetto'

Juve - per Chiellini-Barzagli pronti i rinnovi. Pinsoglio 'scade' : TORINO - A proposito di parametri zero, anche in casa Juventus ci sono sei giocatori che vanno in scadenza nel giugno 2018. Per Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli sono pronti i rinnovi perché il club ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.

Juve - Barzagli : "È Benatia il nuovo Bonucci" : Oggi Andrea Barzagli ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. La sua Juventus è riuscita a ripartire dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria. I bianconeri hanno conquistato gli ottavi di Champions League ed hanno anche riaperto il discorso Scudetto andando a vincere in casa del Napoli. Il segreto? Come sempre il sacrificio e l'impegno: “Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il mister ci ha trasmesso la carica ...

Juve - senti Caldara : 'Io l'erede di Bonucci? E' più completo Barzagli' : Le sue lacrime dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018? Sono state toccanti e hanno confermato che è stato ed è un campione, una leggenda per noi italiani e per tutto il mondo del ...

Calciomercato Juventus - Barzagli in scadenza : deciso il suo futuro : Andrea Barzagli, nonostante la carta identità segni 36 anni, continua ad aessere prezioso per la Juventus visto che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Il difensore bianconero inoltre è diventato un uomo spogliatoio, un senatore pronto ad aiutare i giovani e i nuovi arrivati ad addentrarsi nel mondo Juve. L’ex Wolfsburg ha il contratto in scadenza a giugno. Inizialmente si pensava che Barzagli si potesse ritirare ma ...