Isis dà link per scaricare Fire and Fury

Usa - Site : “Isis e Al Qaida danno link per scaricare libro Fire and Fury sui segreti di Trump”. E code anche davanti alle librerie : Tutti vogliono leggere il libro di Michael Wolff, viaggio a tratti allucinante nella Casa Bianca di Donald Trump. E a quanto pare alle informazioni sul tycoon e sul suo staff vogliono accedere anche i terroristi. “Affascinante: l’Isis e i jihadisti di al Qaida stanno fornendo i link per scaricare il libro Fire and Fury che rivela i segreti di Trump” scrive in un tweet di Rita Katz, direttrice del Site, il sito di monitoraggio ...