Iran | Pasdaran | ' abbiamo messo fine alle proteste'

Iran - annuncio Pasdaran : "Abbiamo messo fine alle proteste" : I Guardiani della Rivoluzione in Iran, i Pasdaran, hanno affermato sul loro sito ufficiale di aver messo fine all'ondata di proteste contro il governo di Teheran e la Guida suprema Ali Khamenei. Il ...

Iran - Pasdaran : rivolta è stata sconfitta : 21.34 "La rivolta in Iran è stata sconfitta". L'annuncio è stato dato dai Guardiani della rivoluzione (Pasdaran), per voce del generale Mohammad Ali Jafari. L'alto responsabile Iraniano ha fatto riferimento, senza nominarlo, all'ex presidente Ahmadinejad, accusandolo di essere dietro alla sommossa. "Tutto è avvenuto dopo un appello di un sito affiliato a una persona che oggi parla contro il sistema islamico", ha detto Jafari.

Iran - pasdaran : “Rivolta è stata sconfitta. Dietro le proteste Ahmadinejad e l’Mko” A Teheran manifestazioni pro-Khamenei : “La rivolta in Iran è stata sconfitta“. I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato la fine delle proteste contro il governo scoppiate il 28 dicembre e costate la vita finora ad almeno 20 persone. “Possiamo affermare che oggi è terminata la cospirazione nel 1396″, ha dichiarato il capo dei pasdaran, il generale Mohammed Ali Jafari, riferendosi all’anno in corso secondo il calendario persiano. “I nemici – ha ...

Trump prepara nuove sanzioni contro lIran : vuole colpire Pasdaran : Le nuove sanzioni minacciate da Donald Trump contro l'Iran potrebbero colpire i Guardiani della rivoluzione (Pasdaran), una forza che risponde solo al leader supremo, l'ayatollah Ali Khameney. In tal ...

Damasco. Caccia di Gerusalemme bombardano una base per i Pasdaran Iraniani : Rimane altissima la tensione in Medio Oriente. L’aviazione di Gerusalemme ha colpito sabato all’alba una base in costruzione a sud di Damasco. L’Intelligence ha il sospetto che si stia realizzando una base per i Pasdaran iraniani. I Caccia israeliani avrebbero lanciato…Continua a leggere →