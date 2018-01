Iran | oltre mille arresti per le proteste | 90 sono studenti 

In Iran oltre 20 morti e 450 arresti. Tra le vittime un bimbo di 11 anni : Zollfaghari ha aggiunto che la politica del Consiglio di sicurezza del ministero dell'Interno è quella di tenere sotto controllo la situazione, sottolineando che 'la polizia e le altre forze di ...

Proteste e scontri in Iran : oltre 20 morti - è caos : Nove persone sono rimaste uccise nelle Proteste antigovernative della scorsa notte in Iran, tra cui un bambino di 11 anni e un mebro dei Guardiani della rivoluzione Segui su affaritaliani.it

Iran - continuano le proteste : 22 morti e oltre 400 persone arrestate : continuano le proteste antigovernative in Iran. Nove persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino di 11 anni e un membro dei Guardiani della...

Iran - ancora sangue : in sei giorni oltre 20 morti : In serata è intervenuta anche l'Unione europea attraverso la portavoce dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: 'Siamo stati in contatto con le autorità Iraniane e ...

Iran - tv di Stato : 9 morti nella notte. Si sale a oltre 20 vittime - : Proseguono le proteste antigovernative nelle città Iraniane: nuovi scontri nella notte tra lunedì e martedì, che si aggiungono a quelli dei giorni scorsi . Secondo il Wsj, le prossime sanzioni Usa ...

Iran - continuano le proteste antigovernative : oltre 10 vittime - centinaia d'arrestati - VIDEO : ... ha questa volta stigmatizzato gli scontri, cercando di addossare le colpe ai regimi nemici di Teheran: 'Il nostro progresso per loro era intollerabile, il nostro successo nel mondo della politica ...

Terremoto in Iran : danni per oltre 5 miliardi di euro : I danni materiali provocati dal Terremoto magnitudo 7.3 che domenica notte ha messo in ginocchio la provincia di Kermanshah, nel nord-ovest dell’Iran, ammontano a oltre 5 miliardi di euro: lo ha reso noto il vice governatore della provincia, Mojtaba Nikkerdar, secondo quanto riportato dall’agenzia Isna. L'articolo Terremoto in Iran: danni per oltre 5 miliardi di euro sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto tra Iraq e Iran uccide oltre 400 persone e provoca migliaia di feriti Video : = Mobile === Mobile La sera del 12 novembre, la terra tra Baghdad e Teheran ha incominciato a tremare violentemente [Video]. Alle ore 21.30 la scala Richter segnava 7.2 punti. Una dei terremoti più forti mai registrati nella zona. L'epicentro del sisma è stato individuato a circa 30 chilometri dalla citta' di Halabjah, nel Kurdistan iracheno, lungo il confine con l'#Iran. ...

Terremoto tra Iraq e Iran uccide oltre 400 persone e provoca migliaia di feriti Video : La rappresentante per la politica estera dell'UE Federica Mogherini ha dichiarato l'appoggio dell'Unione alle autorità locali, il premier italiano Paolo Gentiloni interviene su Twitter con un ...

Terremoto in Iran : il bilancio sale ad almeno 530 morti - oltre 7.800 i feriti [GALLERY] : 1/20 LaPresse/Xinhua ...

Terremoto tra Iraq e Iran : oltre 400 morti - 12 mila case distrutte. Rohani : "Ricostruiremo" : L'ultimo bilancio dell'istituto di medicina legale Iraniano parla di 445 morti e 7000 feriti. Le operazioni di soccorso vanno avanti anche perchè molti villaggi montuosi sono stati raggiunti con ritardo e continua quindi la distribuzione di tende, coperte, acqua e cibo in scatola

Terremoto tra Iraq e Iran uccide oltre 400 persone e provoca migliaia di feriti : La sera del 12 novembre, la terra tra Baghdad e Teheran ha incominciato a tremare violentemente. Alle ore 21.30 la scala Richter segnava 7.2 punti. Una dei terremoti più forti mai registrati nella zona. L'epicentro del sisma è stato individuato a circa 30 chilometri dalla città di Halabjah, nel Kurdistan iracheno, lungo il confine con l'Iran. Diverse fonti confermano che la scossa sarebbe stata avvertita anche negli Emirati Arabi Uniti e in ...

Iran-Iraq - terremoto 7 - 2 : oltre 300 morti e 2.500 feriti : Il bilancio del violento sisma che ha fatto tremare domenica sera il confine tra l'Iran e l'Iraq e' passato a 207 vittime e quasi 1.700 feriti solo sul lato iraniano. Lo ha reso noto la cellula di crisi messa in piedi dalle autorita' iraniane. E il bilancio del sisma di 7,3 gradi di magnitudo, secondo le autorita' iraniane, potrebbe ancora aumentare Segui su affaritaliani.it

Iran-Iraq - terremoto 7 - 2 : oltre 300 morti e 2.500 feriti : Il bilancio del violento sisma che ha fatto tremare domenica sera il confine tra l'Iran e l'Iraq e' passato a 207 vittime e quasi 1.700 feriti solo sul lato iraniano. Lo ha reso noto la cellula di crisi messa in piedi dalle autorita' iraniane. E il bilancio del sisma di 7,3 gradi di magnitudo, secondo le autorita' iraniane, potrebbe ancora aumentare Segui su affaritaliani.it