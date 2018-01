: Iran: inglese al bando nelle scuole primarie - Trentin0 : Iran: inglese al bando nelle scuole primarie - NotizieIN : Iran: no inglese nelle scuole primarie - CybFeed : #BreakingNews Iran: no inglese nelle scuole primarie - CarloBi85609759 : RT @IAmJamesTheBond: L'Iran vieta l'insegnamento dell'Inglese nelle scuole. - IAmJamesTheBond : L'Iran vieta l'insegnamento dell'Inglese nelle scuole. -

Teheran ha messo al bando la linguadopo il monito lanciato da leader islamici secondo i quali l'insegnamento precoce di questa lingua spiana la via "a un'invasione culturale" occidentale. Già nel 2016 per Khamenei era un "oltraggio". Inl'insegnamento dell'di norma comincia nella scuola secondaria, a 12-14 anni, ma alcunelo mettono in programma prima. Alcuni bambini lo studiano dopo scuola e i figli delle famiglie più ricche lo studianoprivate.(Di lunedì 8 gennaio 2018)