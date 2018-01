: Iran, il pericolo non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei… - TutteLeNotizie : Iran, il pericolo non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei… - Cascavel47 : Iran, il pericolo non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei giovani… - silviabest77 : Iran, il pericolo non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei giovani - globne : Iran, il pericolo non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei giovani: L’accordo sul nuclea… - FRANCESC0PAGANO : RT @GeopoliticalCen: Chiediamo diritti per i cittadini dell’Iran ma i fatti di questi gironi non mettono in pericolo la situazione internaz… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2018) L’accordo sul nucleareiano, uno degli obiettivi centrali della politica estera dell’amministrazione Obama, aveva come scopo primario la riappacificazione dell’Occidente con una nazione strategica in una regione calda ormai da diversi decenni. I vantaggi per Washington erano più politici che economici, il fracking ha infatti aperto un nuovo capitolo nello sfruttamento degli idrocarburi per le multinazionali nord americane. In altre parole, le lobby del petrolio americane non sono più così interessate a fare affari con Teheran. Diversa è la situazione delle multinazionali energetiche europee, in particolare quelle francesi, che hanno subito visto nell’accordo l’opportunità di rientrare in un mercato perso all’indomani dellakhomeinista del 1979. E infatti così è stato. Fino a oggi, sono stati gli europei a stringere accordi commerciali vantaggiosi con l’. ...