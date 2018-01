Inter | Spalletti pretende 4 rinforzi

Inter - scontro tra Spalletti e la dirigenza : il tecnico vuole 4 innesti sul mercato : Inter , scontro tra Spalletti e la dirigenza : il tecnico vuole 4 innesti sul mercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calcio mercato , Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter , scontro TRA Spalletti E LA dirigenza – Subito dopo il pari contro la Fiorentina all’Artemio Franchi tra Luciano Spalletti , allenatore dell’ Inter , e la dirigenza nerazzurra è andato in scena un acceso confronto sui temi ...

Spalletti infuriato : il calciomercato dell'Inter è bloccato? Video : L’#Inter continua non trovare la vittoria. Il gol beffa di Simeone allo scadere [Video] ha tolto ai nerazzurri la possibilita' di uscire dal Franchi con i 3 punti in tasca. Il pareggio per 1 a 1 contro la Fiorentina allunga ulteriormente la striscia di partite senza vittorie per gli uomini di #Spalletti che, forse non troppo abituati a giocare in settimana, hanno accusato fisicamente le due uscite di Coppa Italia di 120 minuti nel lungo mese di ...